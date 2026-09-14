Caz cutremurător prezentat de Metsola în Parlamentul European: două surori torturate, una condamnată la moarte în Iran

Roberta Metsola a început sesiunea plenară din 14-17 septembrie evocând consecințele temperaturilor extreme și ale incendiilor de vegetație care au afectat Europa în lunile de vară.

Președinta Parlamentului European a vorbit despre oamenii care au fost obligați să muncească în condiții periculoase, despre familiile care au încercat să-și protejeze copiii în clădiri nepregătite pentru temperaturi atât de ridicate și despre miile de persoane care și-au pierdut viața.

„Dincolo de acest teribil cost uman, amenințarea combinată a căldurii extreme și a incendiilor a pus în pericol comunitățile noastre, a afectat ecosistemele și a costat economiile noastre miliarde”, a spus Metsola.

Ea le-a mulțumit pompierilor și lucrătorilor din serviciile de urgență care au intervenit inclusiv peste granițele propriilor state și a cerut Parlamentului să pregătească mai bine Europa pentru următoarele dezastre naturale.

„Acum depinde de noi, în această Cameră, să lucrăm împreună, astfel încât atunci când următorul dezastru natural va lovi să fim mai bine pregătiți”, a afirmat președinta PE.

Metsola aduce în plen cazul gemenelor Taraneh și Romina Rahimi

Discursul s-a mutat apoi spre Iran, unde Metsola a denunțat continuarea represiunii împotriva protestatarilor și folosirea pedepselor cu moartea pentru intimidarea populației.

În centrul intervenției sale s-a aflat cazul surorilor gemene Taraneh și Romina Rahimi.

Cele două tinere au fost arestate după protestele antiguvernamentale din ianuarie, la Isfahan, și fac parte dintr-un dosar cu 16 inculpați. Familia acestora afirmă că surorile au fost torturate și constrânse să mărturisească fapte pe care le neagă. Taraneh Rahimi a fost condamnată la moarte, iar Romina la 25 de ani de închisoare. Avocații pregătesc contestarea sentințelor.

Metsola le-a spus eurodeputaților că mama celor două ar fi aflat abia după câteva luni ce se întâmplase cu fiicele sale, iar când le-a putut vedea acestea prezentau semne grave de abuz.

Au existat, potrivit relatărilor familiei și organizațiilor pentru drepturile omului, acuzații de bătăi, smulgerea părului, amenințări cu violență sexuală și mărturisiri obținute prin constrângere. Familia susține că Taraneh a fost presată să mărturisească inclusiv prin amenințări îndreptate împotriva surorii sale.

„Cazul lor nu este unul izolat”, a avertizat Metsola, spunând că regimul iranian încearcă să-și supună populația prin „violență, crimă și represiune”.

„Nu sunt singuri. Nu vom tăcea”

Președinta Parlamentului European a transmis un mesaj direct populației Iranului.

„Le spunem celor 92 de milioane de oameni ai Iranului că nu sunt singuri”, a declarat Metsola.

Ea a susținut că utilizarea violenței și represiunii pentru supraviețuirea politică arată lipsa de legitimitate a regimului și a cerut eliberarea imediată a celor două surori și a tuturor persoanelor încarcerate pe nedrept.

„Nu vom tăcea”, a spus Metsola.

Mesajul continuă linia adoptată în ultimele luni de Parlamentul European față de Teheran. În ianuarie, instituția a condamnat reprimarea protestelor și a cerut oprirea execuțiilor și eliberarea protestatarilor și a deținuților politici. Roberta Metsola a decis atunci și interzicerea accesului diplomaților și reprezentanților regimului iranian în sediile Parlamentului European.

Un alt punct invocat luni de Metsola este includerea Gardienilor Revoluției Islamice pe lista europeană a organizațiilor teroriste, măsură cerută în repetate rânduri de eurodeputați. Consiliul UE a formalizat desemnarea IRGC drept organizație teroristă pe 19 februarie 2026, ceea ce implică înghețarea activelor și interdicția ca operatorii europeni să pună fonduri sau resurse economice la dispoziția structurii iraniene.

Plenară importantă la Strasbourg: discursul privind Starea Uniunii și voturi pe apărare

Sesiunea Parlamentului European se desfășoară la Strasbourg între 14 și 17 septembrie și marchează revenirea eurodeputaților după pauza de vară. Unul dintre momentele centrale va avea loc miercuri, 16 septembrie, de la ora 10:00, ora României, când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține discursul privind Starea Uniunii Europene și va dezbate cu eurodeputații prioritățile blocului comunitar.

Agenda include, între altele, dezbateri și voturi privind Scutul European pentru Democrație, protecția Uniunii împotriva atacurilor hibride orchestrate de Rusia și aliații săi, noi măsuri pentru consolidarea pregătirii europene în domeniul apărării și escaladarea violențelor din Orientul Mijlociu.

Joi, premierul Canadei, Mark Carney, va susține un discurs în plenul Parlamentului European, în contextul în care Bruxellesul și Ottawa încearcă să-și consolideze cooperarea economică și de securitate pe fondul tensiunilor geopolitice globale.