Kremlinul anunță că Rusia va continua atacurile în Ucraina, după lovitura de lângă granița cu Polonia

Kremlinul a anunțat luni, 14 septembrie, că Rusia va continua să lovească ținte de pe „întreg” teritoriul Ucrainei, după ce tocmai a avut loc un atac rusesc în apropierea graniței cu Polonia, care a provocat îngrijorare la țară, scrie Kyiv Post.

Rusia a atacat în repetate rânduri regiunile vestice ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă, în februarie 2022, dar loviturile atât de aproape de granița de vest a țării sunt relativ rare.

Duminică, Polonia, stat membru NATO, a anunțat că Rusia a lovit o locomotivă pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ doi kilometri de granița comună dintre cele două țări. Atacul nu s-a soldat cu victime.

Întrebat de AFP despre atac, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Dacă înțeleg bine, este vorba despre teritoriu ucrainean”.

„Armata noastră își îndeplinește misiunile pe întreg teritoriul Ucrainei. Va continua să facă acest lucru”, a adăugat Peskov.

Aliații occidentali condamnă atacul

Atacul a fost condamnat de aliații occidentali ai Ucrainei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus luni că lovitura asupra trenului care se îndrepta spre Varșovia nu va descuraja statele occidentale să sprijine Kievul.

„Atacul de ieri asupra unui tren de pasageri din Ucraina arată cât de disperat a devenit Putin”, le-a spus Mark Rutte jurnaliștilor.

„El crede că ne poate opri să sprijinim Ucraina și că ne poate submina unitatea. Se înșală. Răspunsul nostru este să intensificăm sprijinul”, a adăugat secretarul general al NATO.

Și guvernul britanic a condamnat atacul și a declarat că acesta a avut scopul de a submina sprijinul internațional pentru Ucraina.

Un purtător de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a descris atacul asupra trenului cu destinația Varșovia drept „o încercare zadarnică a Rusiei de a submina sprijinul nostru pentru Ucraina”.

„Nu ne va descuraja”, a declarat purtătorul de cuvânt în fața jurnaliștilor.

Polonia, unul dintre principalii aliați ai Ucrainei și o importantă rută pentru tranzitul ajutorului către Kiev, a calificat atacurile de duminică drept o „escaladare”, convocând în aceeași seară o reuniune specială a guvernului.

Atât Kievul, cât și Varșovia au confirmat atacurile și au precizat că nu au existat victime.

Ucraina a mai anunțat că Rusia a ratat la limită lovirea unui tren diplomatic care transporta oficiali occidentali de rang înalt. Trenul respectiv plecase mai devreme decât era programat, iar printre persoanele aflate la bord se numărau fostul premier britanic Boris Johnson, fostul premier suedez Carl Bildt și consilieri de securitate din mai multe state europene.

Fostul director al CIA David Petraeus se afla într-un alt tren, în aceeași zonă.

Compania feroviară ucraineană a transmis că este posibil ca trenul diplomatic să fi fost ținta atacului, dar acest aspect nu a fost confirmat.