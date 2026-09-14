Donald Trump refuză reglementarea inteligenței artificiale: Există o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date, iar singura care se bucură de asta este China

Liderul de la Washington s-a lăudat cu abilitățile sale intelectuale, minimizând nevoia unor mecanisme de control a inteligenței artificiale.

„Singurul control sau măsură de siguranță de care are nevoie IA este un președinte puternic și inteligent (cu un IQ ridicat!), iar SUA dispun din plin de așa ceva!”, se arată în mesajul publicat de Trump pe rețele de socializare, citat de Associated Press.

Trump a lansat și un atac la adresa companiei Anthropic și a directorului general, Dario Amodei, primul care a cerut măsuri de control a tehnologiei.

„Administrația Trump a împiedicat „entitățile” AI să facă „lucruri” rele sau potențial dăunătoare, precum Dario (de la Anthropic!), care acum se preface a fi un „îngeraș perfect” și vom continua să facem acest lucru!”, a continuat președintele.

Compania lui Amodei este în conflict cu guvernul federal american, după ce autoritățile au desemnat compania drept drept un risc pentru lanțul de aprovizionare în materie de securitate națională, pe 3 martie, după ce a refuzat să elimine măsurile de protecție împotriva utilizării tehnologiei sale pentru arme autonome sau supraveghere internă.

„Cine câștigă cursa pentru IA, câștigă totul!”

Președintele a continuat să pledeze pentru avansare industriei, invocând: „ o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date”, de care se bucură China.

„Cine câștigă cursa pentru IA, câștigă totul! Suntem înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vom continua să fim astfel” a mai notat liderul de la Washington.

Reacția lui Donald Trump vine pe fondul presiunilor exercitate de liderii unor companii importante din domeniu, precum Anthropic, OpenAI sau Microsoft, care cer guvernelor o reglementare sporită a inteligenței artificiale.

Avertismentul sumbru al unui cercetător din industrie

Apelurile liderilor din domeniu au venit la câteva zile după ce un cercetător care a lucrat la Anthropic și OpenAI a lansat un avertisment sumbru despre tehnologie.

„Nu subestimați puterea acestei tehnologii. Aceste sisteme vor deveni în curând supraumane, capabile să spargă orice sistem informatic, să revoluționeze orice domeniu peste noapte și să dobândească putere și resurse reale. Oamenii care dezvoltă inteligența artificială cred cu sinceritate că aceasta ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului”, declara Jacob Coxon.