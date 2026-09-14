Prima pagină » Știrile zilei » Donald Trump refuză reglementarea inteligenței artificiale: Există o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date, iar singura care se bucură de asta este China

Donald Trump refuză reglementarea inteligenței artificiale: Există o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date, iar singura care se bucură de asta este China

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a respins luni apelurile liderilor din domeniul inteligenței artificiale pentru reglementare, declarând că aceste demersuri ar avantaJA China. Acesta s-a lăudat că propria sa inteligență este suficientă pentru a menține tehnologia sub control.
Donald Trump refuză reglementarea inteligenței artificiale: Există o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date, iar singura care se bucură de asta este China
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 sept. 2026, 18:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul de la Washington s-a lăudat cu abilitățile sale intelectuale, minimizând nevoia unor mecanisme de control a inteligenței artificiale. 

„Singurul control sau măsură de siguranță de care are nevoie IA este un președinte puternic și inteligent (cu un IQ ridicat!), iar SUA dispun din plin de așa ceva!”, se arată în mesajul publicat de Trump pe rețele de socializare, citat de Associated Press

Trump a lansat și un atac la adresa companiei Anthropic și a directorului general, Dario Amodei, primul care a cerut măsuri de control a tehnologiei. 

„Administrația Trump a împiedicat „entitățile” AI să facă „lucruri” rele sau potențial dăunătoare, precum Dario (de la Anthropic!), care acum se preface a fi un „îngeraș perfect”  și vom continua să facem acest lucru!”, a continuat președintele. 

Compania lui Amodei este în conflict cu guvernul federal american, după ce autoritățile au desemnat compania drept drept un risc pentru lanțul de aprovizionare în materie de securitate națională, pe 3 martie, după ce a refuzat să elimine măsurile de protecție împotriva utilizării tehnologiei sale pentru arme autonome sau supraveghere internă. 

„Cine câștigă cursa pentru IA, câștigă totul!”

Președintele a continuat să pledeze pentru avansare industriei, invocând: „ o conspirație sinistră împotriva IA și a centrelor de date”, de care se bucură China. 

„Cine câștigă cursa pentru IA, câștigă totul! Suntem înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vom continua să fim astfel” a mai notat liderul de la Washington. 

Reacția lui Donald Trump vine pe fondul presiunilor exercitate de liderii unor companii importante din domeniu, precum Anthropic, OpenAI sau Microsoft, care cer guvernelor o reglementare sporită a inteligenței artificiale. 

Avertismentul sumbru al unui cercetător din industrie

Apelurile liderilor din domeniu au venit la câteva zile după ce un cercetător care a lucrat la Anthropic și OpenAI a lansat un avertisment sumbru despre tehnologie. 

„Nu subestimați puterea acestei tehnologii. Aceste sisteme vor deveni în curând supraumane, capabile să spargă orice sistem informatic, să revoluționeze orice domeniu peste noapte și să dobândească putere și resurse reale. Oamenii care dezvoltă inteligența artificială cred cu sinceritate că aceasta ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului”, declara Jacob Coxon.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Cristian Tudor Popescu, analiză amplă după US Open: „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă!” » Îl compătimește pe Djokovic și mizează pe Zverev: „Iată un jucător care n-a beneficiat de ajutor de sus”
GSP.ro
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
Gandul
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Cancan
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport
Profesorul Dragoș Iliescu arată cum a eșuat școala românească și explică testele PISA: de la „cele două Românii”, la capcana ecranelor
Libertatea
Mirela Retegan, mărturisire cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Un leagăn mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul”
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia