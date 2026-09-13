Rară manifestare de unitate: Cei mai mari concurenți din domeniul AI, de acord să încetinească ritmul dezvoltării tehnologiei

Liderii a trei dintre cele mai mari companii din domeniul inteligenței artificiale, respectiv Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic) și Sam Altman (OpenAI) au convenit că trebuie să încetinească ritmul de dezvoltare a tehnologiei, înainte ca progresele înregistrate să devină o amenințare imposibil de controlat.

Este o rară manifestare de unitate din partea acestora, în contextul în care ei au cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru dezvoltarea și îmbunătățirea modelelor de inteligență artificială.

Directorul Anthropic a dat tonul

Totul a început după ce directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a atras atenția, într-o postare pe blogul său, că riscurile pe care le prezintă instrumentele de ultimă generație de astăzi sunt prea mari pentru a continua dezvoltarea în același ritm vertiginos.

„Trebuie să încetinim ritmul în care îmbunătățim capacitățile modelelor de inteligență artificială. Progresul va părea în continuare rapid, iar noi trebuie să folosim cu înțelepciune timpul pe care îl câștigăm. Dacă nu este ținută sub control, aceasta ar putea depăși capacitatea noastră de a înțelege și controla aceste sisteme și, prin urmare, trebuie abordată cu mare atenție, dacă este cazul”, a spus Amodei în mesajul său.

El a afirmat că progresul AI de la începutul verii, impulsionat de sistemele care se pot perfecționa singure fără intervenția umană, „ar putea depăși capacitatea noastră de a înțelege și controla aceste sisteme și, prin urmare, trebuie abordat cu mare prudență, dacă este cazul”.

Musk și Altman s-au aliniat în spatele lui Amodei

La scurt timp după ce Amodei și-a publicat postarea, Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat într-o postare pe X: „Dario are dreptate”. Musk a fost cofondator al OpenAI și a înființat propria sa companie de inteligență artificială, xAI, care face acum parte din SpaceX.

De asemenea, și directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat pe X că este de acord cu Amodei în ceea ce privește necesitatea unei abordări treptate.

„Angajamentul de a avea evaluatori independenți cu acces similar celui al angajaților este o idee excelentă, iar noi vom proceda la fel”, a scris el, promițând că va oferi mai multe detalii în curând.

Agenți autonomi AI au ieșit din mediul de testare și au lansat atacuri cibernetice

Mesajul lui Amodei a venit la câteva zile după ce un fost cercetător al companiei Anthropic a avertizat în această săptămână că inteligența artificială ar putea grăbi dispariția umanității până în 2030.

El a explicat faptul că și-a dat demisia deoarece Anthropic și fostul său angajator, OpenAI, ignorau sau gestionau greșit răspunsul la amenințarea reprezentată de inteligența artificială.

În plus, în această vară, modele OpenAI au ieşit în mod spontan din mediului lor controlat cu prilejul unor teste, conectându-se la internet şi atacând platforma AI Hugging Face.