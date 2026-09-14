Nicușor Dan, despre prețul benzinei: Nu văd creșteri excepționale

„Pentru moment, pe o perioadă imediat următoare, nu văd creșterii excepționale. O să urmăm piața, nu o să urmăm piața globală care va urma efectele războiului. Nu putem decât să ne dorim ca o soluție diplomatică să fie găsită cât mai curând”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește aprovizionarea globală cu țiței, acesta a precizat că „nu se pune problema unui deficit de aprovizionare”, însă președintele a subliniat că, efectul asupra prețurilor „nu poate să fie predictibil”.

„Pentru moment nu se pune problema, așa cum suntem azi, nu se pune problema unui deficit de aprovizionare. În schimb, din cauza acestei gâtuiri a producției față de piața globală, efectul asupra prețurilor nu poate să fie foarte predictibil. Și în condițiile astea, guvernul României, oricare ar fi el, face ce poate, pentru că o componentă importantă este prețul brut al materiei prime, al țițeiului”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește impactul real al scumpirilor la pompă, președintele Nicușor Dan a precizat că Guvernul va lua măsuri.

„O să vedem și guvernul va reacționa cât de cât în timp real”, a declarat șeful statului.

Luni, prețul mediu național al benzinei standard 95 în România este de aproximativ 9,95 lei pe litru. Comparativ cu săptămâna trecută, benzina standard s-a scumpit cu circa 18 bani pe litru. Benzina premium costă 10,5 lei.

Potrivit Prețcarburant.ro, motorina standard costă 10.55 lei / litru, în timp ce motorina premium costă 11,2 lei.