Uniunea Europeană condamnă valul de arestări din Turcia care a vizat zeci de activiști LGBTQ+: Ankara trebuie să garanteze respectarea drepturilor omului și a demnității

Executivul european, prin vocea unui purtător de cuvânt, a anunțat că urmărește cu îngrijorare situația drepturilor omului din Turcia, în urma acțiunilor desfășurate la finalul săptămânii.

„Monitorizăm îndeaproape situația. Comisia reiterează faptul că Turcia, în calitate de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și de membru de lungă durată al Consiliului Europei, trebuie să promoveze și să garanteze respectarea drepturilor omului și a demnității tuturor persoanelor, indiferent de identitatea de gen sau de orientarea sexuală a acestora”, a transmis Christian Wigand, purtător de cuvânt al instituției, citat de AFP.

Reacția Bruxellesului vine după ce zeci de persoane au fost arestate într-o serie de raiduri asupra unor afaceri și asociații LGBTQ+ din întreaga țară, ca parte a unei operațiuni sponsorizate de guvern, numită „Familia mea este în siguranță”.

Raiduri de amploare în marile orașe

Raidurile au fost coordonate de procurorii din marile orașe, Ankara, Istanbul și Izmir. Cel puțin 63 de persoane au fost arestate, majoritatea activiști pentru drepturile minorităților sexuale și feministe.

Operațiunea autorităților turce face parte din planul mai amplu al guvernului, numit „Deceniul Familiei și Populației”, care vizează creșterea ratei natalității și încetinirea îmbătrânirii populației.

Deși relațiile între persoane de același sex nu sunt ilegale în Turcia, homofobia este răspândită și alimentată de Erdogan, care numește persoanele LGBTQ+ „perverși” și le învinovățește pentru scăderea rapidă a ratei natalității din țară.

„Toate organizațiile societății civile trebuie să își poată desfășura activitățile în mod liber, în siguranță și fără discriminare, în conformitate cu statul de drept”, a mai transmis Comisia, după ce a condamnat blocarea site-urilor web, a conturilor de pe rețelele sociale, dar și presiunile exercitate asupra finanțărilor de care depind organizațiile non-guvernamentale.