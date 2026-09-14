Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan, cu prilejul Anului Nou Evreiesc: Îmi exprim recunoștința pentru contribuția comunității la istoria României

Ilie Bolojan, cu prilejul Anului Nou Evreiesc: Îmi exprim recunoștința pentru contribuția comunității la istoria României

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de apreciere la gala organizată cu prilejul Anului Nou Evreiesc și al împlinirii a 90 de ani de existență a Federației Comunităților Evreiești din România, subliniind contribuția comunității evreiești la dezvoltarea României.
România importă curent cu un cost suplimentar de 3 milioane de euro în fiecare seară
România importă curent cu un cost suplimentar de 3 milioane de euro în fiecare seară
PSD, gata să discute cu AUR pentru formarea Guvernului? Bogdan Ivan: „E normal să discuți cu toate partidele”
PSD, gata să discute cu AUR pentru formarea Guvernului? Bogdan Ivan: „E normal să discuți cu toate partidele”
Nicușor Dan vrea un control civil real asupra serviciilor și spune că ar fi de acord cu limitarea mandatelor
Nicușor Dan vrea un control civil real asupra serviciilor și spune că ar fi de acord cu limitarea mandatelor
Nicușor Dan, despre sistemul de justiție și vizita la CSM: Societatea nu mai are nevoie de încă un scandal, are nevoie de niște discuții
Nicușor Dan, despre sistemul de justiție și vizita la CSM: Societatea nu mai are nevoie de încă un scandal, are nevoie de niște discuții
De ce întârzie Nicușor Dan să prezinte raportul privind alegerile prezidențiale anulate și influența rusă
De ce întârzie Nicușor Dan să prezinte raportul privind alegerile prezidențiale anulate și influența rusă
Radu Mocanu
14 sept. 2026, 20:28, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Recunoștință pentru contribuția istorică și culturală

Ilie Bolojan a evidențiat impactul major al comunității asupra evoluției României pe multiple paliere. 

„Celebrăm astăzi Anul Nou Evreiesc și marcăm cei 90 de ani de funcționare de existența Federației Comunităților Evreiești din România. Cu această ocazie, în calitate de prim-ministru al României, îmi exprim recunoștința pentru toată contribuția pe care comunitățile evreiești din România le-au adus țării noastre de-a lungul sutelor de ani în tot ceea ce înseamnă știință, medicină, arte, patrimoniu și pentru toată contribuția pe care au avut-o în momentele importante ale istoriei româniei”, a spus liderul de la Palatul Victoria. 

Rolul Federației în relația România – Israel

Bolojan a transmis, de asemenea, mulțumiri Federației Comunităților Evreiești din România pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor și pentru rolul jucat în relația bilaterală a României cu Israel. 

„Se cuvine să mulțumesc Federației Comunităților Evreiești din România pentru tot ceea ce au făcut de-a lungul anilor, pentru a-și susține vârstnicii, pentru a-și proteja patrimoniul, sinagogile, pentru a îngriji cimitirele și, de asemenea, să le mulțumesc pentru că au fost întotdeauna o punte între România și Israel, o legătură importantă între țările noastre și au fost efectiv ambasadori ai noștri”, a continuat Bolojan. 

Mulțumiri adresate conducerii federației

În cadrul mesajului său, Ilie Bolojan i-a mulțumit și președintelui Federației Comunităților Evreiești din România, Silviu Vexler. 

„Se cuvine, de asemenea, să-i mulțumesc domnului președinte Silviu Vexler pentru contribuția pe care a avut-o în acești ani la ceea ce este Federația astăzi, pentru sprijinirea proiectelor legate de memoria comunității evreiești și pentru bunele relații pe care le-am avut în această perioadă”, a mai spus prim-ministrul. 

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Cristian Tudor Popescu, analiză amplă după US Open: „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă!” » Îl compătimește pe Djokovic și mizează pe Zverev: „Iată un jucător care n-a beneficiat de ajutor de sus”
GSP.ro
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
Gandul
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Cancan
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport
Un oligarh rus decorat de Vladimir Putin a finanțat nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Este un „prieten personal”
Libertatea
Mirela Retegan, mărturisire cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Un leagăn mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul”
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia