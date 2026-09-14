Ilie Bolojan, cu prilejul Anului Nou Evreiesc: Îmi exprim recunoștința pentru contribuția comunității la istoria României

Recunoștință pentru contribuția istorică și culturală

Ilie Bolojan a evidențiat impactul major al comunității asupra evoluției României pe multiple paliere.

„Celebrăm astăzi Anul Nou Evreiesc și marcăm cei 90 de ani de funcționare de existența Federației Comunităților Evreiești din România. Cu această ocazie, în calitate de prim-ministru al României, îmi exprim recunoștința pentru toată contribuția pe care comunitățile evreiești din România le-au adus țării noastre de-a lungul sutelor de ani în tot ceea ce înseamnă știință, medicină, arte, patrimoniu și pentru toată contribuția pe care au avut-o în momentele importante ale istoriei româniei”, a spus liderul de la Palatul Victoria.

Rolul Federației în relația România – Israel

Bolojan a transmis, de asemenea, mulțumiri Federației Comunităților Evreiești din România pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor și pentru rolul jucat în relația bilaterală a României cu Israel.

„Se cuvine să mulțumesc Federației Comunităților Evreiești din România pentru tot ceea ce au făcut de-a lungul anilor, pentru a-și susține vârstnicii, pentru a-și proteja patrimoniul, sinagogile, pentru a îngriji cimitirele și, de asemenea, să le mulțumesc pentru că au fost întotdeauna o punte între România și Israel, o legătură importantă între țările noastre și au fost efectiv ambasadori ai noștri”, a continuat Bolojan.

Mulțumiri adresate conducerii federației

În cadrul mesajului său, Ilie Bolojan i-a mulțumit și președintelui Federației Comunităților Evreiești din România, Silviu Vexler.

„Se cuvine, de asemenea, să-i mulțumesc domnului președinte Silviu Vexler pentru contribuția pe care a avut-o în acești ani la ceea ce este Federația astăzi, pentru sprijinirea proiectelor legate de memoria comunității evreiești și pentru bunele relații pe care le-am avut în această perioadă”, a mai spus prim-ministrul.