Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou Evreiesc: Evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societății românești

Mesajul șefului statului a fost prezentat în cadrul ceremoniei de la Palatul Parlamentului de către consilierul onorific Eugen Tomac.

„Cu prilejul sărbătorii iudaice Roș Hașana – Anul Nou Evreiesc 5787, urez sănătate și pace conducerii Federației Comunităților Evreiești din România și întregii comunități evreiești din țara noastră”, transmite Administrația Prezidențială.

Președintele a subliniat dubla semnificație a sărbătorii din acest an, care coincide cu aniversarea a 90 de ani de la unificarea comunităților evreiești și constituirea Federației Comunităților Evreiești din România.

„Această instituție cu rol esențial în păstrarea și afirmarea vieții evreiești din România s-a dovedit, în toți acești ani, un interlocutor de încredere al statului român, promovând atât interesele comunității evreiești, cât și implicarea ca partener civic în societate”, notează Palatul Cotroceni.

Șeful statului a evidențiat și contribuția comunității evreiești la dezvoltarea societății românești.

„Prin cultură și educație, prin contribuția la economie și știință, prin participarea asumată la viața publică, evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societății românești și la conturarea destinului de astăzi al țării noastre”, se mai arată în mesajul lui Nicușor Dan.

„Roș Hașana ne amintește că buna conviețuire, solidaritatea și demnitatea umană reprezintă valori universale, care pot uni oameni de credințe și tradiții diferite, chemându-ne să întărim legăturile dintre noi, să ne canalizăm energiile în ceea ce putem construi împreună” a mai transmis președintele.