PSD, gata să discute cu AUR pentru formarea Guvernului? Bogdan Ivan: „E normal să discuți cu toate partidele”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Gândul, că PSD este pregătit să susțină formarea unui nou Guvern și să vină cu specialiști și miniștri, chiar dacă partidul nu va conduce Executivul.

Tot acesta susține că PSD este dispus să participe la formarea unui Guvern, însă consideră că problema principală este lipsa unei majorități parlamentare.

„Noi am spus cei din PSD. Facem guvern, votăm un guvern. Susținem lucrul ăsta. Venim cu specialiștii, chiar dacă nu suntem partea acestui guvern. Venim cu oamenii noștri, venim cu miniștrii. Nu-i neapărat să punem noi prim-ministru, deși suntem cel mai mare partid din Parlament. Dar vrem să deblocăm situația asta”, a declarat Bogdan Ivan.

Ivan îl acuză pe Bolojan că nu vrea să voteze un nou Guvern

Venind cu critici și la adresa lui Ilie Bolojan, fostul ministru spune că negocierile pentru formarea unei majorități sunt dificile atât timp cât premierul interimar nu ar fi dispus să susțină un nou Guvern. El a declarat că Bolojan „vrea să rămână în continuare la Palatul Victoria”.

„Ecuația e legată de faptul că, nu știu, dacă mai poți să ai cuvânt în clipa în care tu, ca președinte al PNL, minți și președintele țării, minți și președinții din coaliție. Pe Ilie Bolojan degeaba îl mai chemi la discuții, pentru că el oricum nu vrea să voteze, face tot posibilul de a nu vota în guvern, pentru că vrea să rămână în continuare la Palatul Victoria. Și el și prietenii lui. Iar în această formulă este evident că nu te poți baza pe un vot din partea sa”, a spus Ivan.

Declarațiile vin în contextul în care partidele politice nu au reușit până acum să formeze o majoritate de 233 de parlamentari necesară pentru învestirea unui nou Guvern.

Bogdan Ivan spune că PSD trebuie să discute inclusiv cu AUR

Bogdan Ivan a afirmat că, în opinia sa, PSD ar trebui să discute cu toate partidele parlamentare pentru a încerca formarea unei majorități, inclusiv cu AUR.

El a spus că, atunci când este nevoie de 233 de voturi obligatorii, discuțiile trebuie purtate cu toate formațiunile care pot ajuta la formarea unei majorități.

„Eu am mai spus-o și o spun pe persoană fizică, declarația asta. Am fost și criticat de partidul meu uneori, așa cu câteva voci, dar și în afara lui, când am spus că da, trebuia discutat și cu AUR. Pentru că în momentul de față discuți cu toată lumea în momentul în care vrei să faci o majoritate”, a declarat Bogdan Ivan.

În actuala configurație parlamentară, niciunul dintre cele trei grupuri politice importante nu poate forma singur o majoritate, mai spune Ivan.

„Mai departe, după acest punct, este evident că n-am toate detaliile, pentru că nu am purtat negocierile din partea partidului meu, dar e normal să discuți cu toate partidele politice, parlamentare, pentru a controla o majoritate”, a spus Ivan.

„Dacă nu cedează oricare din aceste 3 grupuri ceva, ajungi la anticipate”

Fostul ministru al Energiei a descris actuala situație drept o problemă de matematică parlamentară. El a susținut că se poate ajunge repede la anticipate dacă niciun grup parlamentar nu cedează la negocieri.

„Azi avem 3 grupuri mari de aproximativ 150 de voturi, PSD plus alți parlamentari, ai un grup AUR plus, așa ziși, suveraniști și ai încă un grup PNL, USR, UDMR. Dacă nu cedează oricare din aceste 3 grupuri ceva pentru a crea o majoritate de 233 de voturi, e închis, ajungi la anticipate”, a afirmat Bogdan Ivan.

„Asta e matematica simplă, nu se schimbă peste vară matematica parlamentară. Singurii care câștigă din acest subiect foarte mult sunt cei de la AUR, ca și procent”, a declarat Ivan.