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România importă curent cu un cost suplimentar de 3 milioane de euro în fiecare seară

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în direct la Gândul că energia importată în ultima lună de zile, la orele serii, are un cost suplimentar de 3 milioane de euro în fiecare seară.
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Daiana Rob
14 sept. 2026, 21:33, Economic
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În medie, costul suplimentar al energiei pe care o importăm între ora 6 și 10 seara, în această perioadă, în ultima lună de zile, a fost de 3 milioane de euro în fiecare zi, bani pe care îi plătim noi toți”, a declarat Bogdan Ivan, live, la Gândul. 

Întrebat care sunt furnizorii care profită de acești bani, fostul ministru al Eenergiei a explicat, pe larg:

„Sunt unii care vând energia electrică în timpul zilei din România, la 10-20 de lei megawatt-ul , când ai excedent și ai preț negativ sau foarte mic în timpul zilei, către Bulgaria, Serbia, alte state care au stocare, după care tot ei îl aduc înapoi cu 500 de euro megawatt-ul”, a declarat Ivan. 

Acesta precizează că este vorba doar despre entități private care au aceste câștiguri.

„Piața de echilibrare astăzi în România produce mai mulți bani decât producția. Pentru că ai undeva la 20% din total consum al României, care costă în cifră netă aproape 50%. Banii adevărați se fac din piața de echilibrare, fie că vorbim de gaz, fie că vorbim de importuri”, a declarat Ivan.
Discuția vine în contextul în care România încă se confruntă cu o criză energetică, declanșată încă de la începutul lunii august, după ce nivelul Dunării a scăzut, determinând închiderea celor două reactoare nucleare de la Cernavodă.

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