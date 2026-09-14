România importă curent cu un cost suplimentar de 3 milioane de euro în fiecare seară

„În medie, costul suplimentar al energiei pe care o importăm între ora 6 și 10 seara, în această perioadă, în ultima lună de zile, a fost de 3 milioane de euro în fiecare zi, bani pe care îi plătim noi toți”, a declarat Bogdan Ivan, live, la Gândul.
Întrebat care sunt furnizorii care profită de acești bani, fostul ministru al Eenergiei a explicat, pe larg:
„Sunt unii care vând energia electrică în timpul zilei din România, la 10-20 de lei megawatt-ul , când ai excedent și ai preț negativ sau foarte mic în timpul zilei, către Bulgaria, Serbia, alte state care au stocare, după care tot ei îl aduc înapoi cu 500 de euro megawatt-ul”, a declarat Ivan.
Acesta precizează că este vorba doar despre entități private care au aceste câștiguri.