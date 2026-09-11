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Un călugăr budist a fost arestat, suspectat că a delapidat 3 milioane de dolari de la mănăstirea sa

Poliția thailandeză a arestat un călugăr budist, suspectat că a delapidat 3 milioane de dolari de la mănăstirea sa. Acesta ar fi furat banii împreună cu o presupusă complice, cu care a fost filmat în timp ce întreținea relații sexuale.
Un călugăr budist a fost arestat, suspectat că a delapidat 3 milioane de dolari de la mănăstirea sa
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 17:23, Știri externe
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Phra Wachirayan Wi, un fost stareț la templul Wat Phutthaisawan din secolul al XIV-lea din vechea capitală Ayutthaya, și-ar fi însușit donații destinate templului în peste 20 de ocazii pe parcursul a doi ani.

Călugării budiști renunță la bunurile materiale

În Thailanda, călugării budiști fac jurământul de celibat și renunță, de asemenea, la bunurile materiale.

Potrivit BBC, el a fost destituit după arestare. Încă nu a făcut niciun comentariu public.

Arestarea sa vine la puțin peste un an după ce un alt caz de abuz sexual și șantaj care a implicat călugări în vârstă a zguduit comunitatea monahală din Thailanda.

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, era cunoscut pentru crearea unei amulete-monedă foarte râvnite. Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul deține unele dintre creațiile sale, potrivit sursei citate.

Mai mulți călugări budiști și-au încălcat jurământul

Instituția budistă din Thailanda a fost mult timp afectată de rapoarte despre călugări care și-au încălcat jurământul de celibat, trafic de droguri și comiterea de infracțiuni financiare.

Poliția a declarat vineri că a identificat două fluxuri de bani legate de chitanțe de donații emise de Phra Wachirayan în numele templului. Unul era destinat renovării templului, în timp ce celălalt era destinat plății pentru amulete și alte obiecte sacre.

„Dar banii din ambele fluxuri nu au intrat în contul templului. Nici măcar un baht”, a declarat investigatorul principal al poliției, Pattanasak Bupphasuwan, într-o conferință de presă.

Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

Poliția a găsit bani și lingouri de aur în valoare de peste 100 de milioane de baht în timpul unei percheziții la reședința lui Phra Wachirayan, joi.

În timp ce examinau imaginile de pe camerele de supraveghere din reședință, poliția a găsit o înregistrare în care acesta întreținea relații intime cu o femeie.

Autoritățile au identificat-o ca fiind Punyavee Rungrueang, în vârstă de 47 de ani. Aceasta a fost arestată sub acuzația de complicitate a unui funcționar public în activități ilegale. Ea nu a făcut încă niciun comentariu public, mai arată sursa citată.

Mulți călugări din Thailanda primesc ajutoare de la stat și, prin urmare, sunt considerați funcționari ai statului.

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