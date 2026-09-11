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Un oficial avertizează că urmează o criză mai mare decât cea din Strâmtoarea Ormuz: Este un pericol uriaș

Un oficial israelian avertizează că urmează o criză mai mare decât cea din Ormuz. Este un pericol uriaș, susține oficialul care se referă la controlul exercitat de grupul Houthi din Yemen asupra strâmtorii Bab-el-Mandeb.
Un oficial avertizează că urmează o criză mai mare decât cea din Strâmtoarea Ormuz: Este un pericol uriaș
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 17:25, Politic
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Un oficial israelian a declarat pentru canalul 12 că orice control exercitat de grupul Houthi asupra strâmtorii Bab-el-Mandeb este mai periculos decât situația actuală din zona strâmtorii Ormuz. Motivul este o simplă chestiune de geometrie, a spus oficialul citat de Clash Report.

Canalul de navigație din est, care trece pe lângă insula Perim, are o lățime de doar aproximativ 3 km. Practic, navele vor trece la o distanță „vizuală” de pozițiile Houthi, iar rebelii vor putea trage chiar și cu rachete antitanc, a explicat oficialul.

În schimb, în zona strâmtorii Ormuz, Iranul are nevoie de radare, sisteme de supraveghere și rachete pentru a amenința traficul naval. Faptul că în zona Bab-el-Mandeb, un luptător cu un sistem antitanc va putea lovi un petrolier pe care îl poate vedea conferă grupului Houthi „o putere enormă”, este concluzia oficialului.

Ofensiva care a pus lumea pe jar

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, își extind rapid controlul de-a lungul coastei vestice a Yemenului, într-o nouă escaladare a războiului din regiune. Cucerirea portului Mocha i-a adus foarte aproape de una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Forțele Houthi au preluat controlul asupra regiunii la capătul unei ofensive fulger care a dus la retragerea trupelor guvernamentale susținute de Arabia Saudită. În timpul retragerii, armata a abandonat numeroase mașini și echipamente moderne care au fost preluate de rebeli

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Bab-el-Mandeb

Strâmtoarea Bab-el-Mandeb este unul dintre cele mai importante șpuncte de trecere maritime din lume. Ea este o poartă de acces vitală între Asia și Europa. Orice sincopă în zonă poate provoca perturbări masive în transportul global de mărfuri și crize în domeniul petrolului.

Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian și reprezintă „intrarea de sud” obligatorie pentru toate navele care doresc să utilizeze Canalul Suez.

Bab-el-Mandeb este a treia cea mai importantă strâmtoare petrolieră de pe planetă. Prin apele sale înguste trec zilnic între 4,5 și 6 milioane de barili de petrol brut și produse petroliere rafinate, destinate Europei, Americii și Asiei.

Tranzitul prin Bab-el-Mandeb și Suez scurtează călătoria navelor cu câteva săptămâni în comparație cu ruta alternativă care înconjoară întregul continent african prin Capul Bunei Speranțe.

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