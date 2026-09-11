Prima pagină » Știri externe » Ucraina a lovit o uzină rusească care produce componente pentru motoare de aeronave și sisteme Pantsir

Ucraina a lovit o uzină rusească care produce componente pentru motoare de aeronave și sisteme Pantsir

Ucraina a lovit vineri mai multe obiective militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate, precum o uzină care produce componente pentru motoare de aeronave militare.
Ucraina a lovit o uzină rusească care produce componente pentru motoare de aeronave și sisteme Pantsir
Sursă foto: Hepta
Maria Nițu
11 sept. 2026, 17:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Forțele ucrainene au lovit o uzină din industria rusească de apărare care produce componente pentru motoare de aeronave militare și sisteme de apărare antiaeriană, o stație radar și facilități pentru drone, conform Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut vineri, 11 septembrie, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, atacurile au vizat obiective militare rusești din mai multe regiuni, precum și din teritoriile ucrainene ocupate.

Cel mai important obiectiv a fost Uzina de Construcții de Mașini din Snijne, în regiunea ocupată Donețk. Fabrica produce componente pentru motoare cu turbină cu gaze, plus pale de compresor și de turbină.

Forțele ucrainene au mai vizat două sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în Taganrog, în regiunea Rostov, o stație radar rusă în Berezki, în regiunea Briansk, alături de o facilitate din Donețk folosită pentru depozitarea dronelor de atac.

În regiunea ocupată Lugansk, forțele ucrainene au lovit un centru de instruire a operatorilor de drone FPV și o unitate a forțelor cecene „Ahmat”, în localitatea Petropavlivka.

Statul Major nu a oferit detalii despre cât de grave sunt pagubele produse la obiectivele respective, precizând că rezultatele atacurilor sunt încă evaluate.

Loviturile fac parte din campania continuă a Ucrainei împotriva infrastructurii militare ruse și a industriei de apărare care susține războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Parte a unei campanii ucrainene mai ample cu drone

Atacul raportat de Statul Major a avut loc în contextul unui val foarte mare de lovituri ucrainene cu drone, lansate în cursul nopții asupra infrastructurii industriale din Rusia.

În Perm, o importantă uzină chimică ar fi fost vizată de drone ucrainene vineri dimineață, 11 septembrie. Imaginile par să surprindă o dronă care coboară în picaj spre facilitate.

În Saratov, a fost raportat un incendiu la rafinăria de petrol Saratov, deținută de compania Rosneft. Un centru logistic Ozon a luat, de asemenea, foc.

În Volgograd, autoritățile regionale au anunțat avarii la o unitate industrială și la un bloc de locuințe. Două persoane au fost spitalizate.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Teroristul numărul 1 al României, Omar Hayssam, este în libertate. A părăsit penitenciarul Jilava cu nouă ani mai devreme
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
Libertatea
Ai primit o sumă mare de la părinți? În ce situații poate cere ANAF explicații despre bani. Se poate aplica și impozitul de 70%
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia