Ucraina a lovit o uzină rusească care produce componente pentru motoare de aeronave și sisteme Pantsir

Forțele ucrainene au lovit o uzină din industria rusească de apărare care produce componente pentru motoare de aeronave militare și sisteme de apărare antiaeriană, o stație radar și facilități pentru drone, conform Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut vineri, 11 septembrie, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, atacurile au vizat obiective militare rusești din mai multe regiuni, precum și din teritoriile ucrainene ocupate.

Cel mai important obiectiv a fost Uzina de Construcții de Mașini din Snijne, în regiunea ocupată Donețk. Fabrica produce componente pentru motoare cu turbină cu gaze, plus pale de compresor și de turbină.

Forțele ucrainene au mai vizat două sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în Taganrog, în regiunea Rostov, o stație radar rusă în Berezki, în regiunea Briansk, alături de o facilitate din Donețk folosită pentru depozitarea dronelor de atac.

În regiunea ocupată Lugansk, forțele ucrainene au lovit un centru de instruire a operatorilor de drone FPV și o unitate a forțelor cecene „Ahmat”, în localitatea Petropavlivka.

Statul Major nu a oferit detalii despre cât de grave sunt pagubele produse la obiectivele respective, precizând că rezultatele atacurilor sunt încă evaluate.

Loviturile fac parte din campania continuă a Ucrainei împotriva infrastructurii militare ruse și a industriei de apărare care susține războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Parte a unei campanii ucrainene mai ample cu drone

Atacul raportat de Statul Major a avut loc în contextul unui val foarte mare de lovituri ucrainene cu drone, lansate în cursul nopții asupra infrastructurii industriale din Rusia.

În Perm, o importantă uzină chimică ar fi fost vizată de drone ucrainene vineri dimineață, 11 septembrie. Imaginile par să surprindă o dronă care coboară în picaj spre facilitate.

În Saratov, a fost raportat un incendiu la rafinăria de petrol Saratov, deținută de compania Rosneft. Un centru logistic Ozon a luat, de asemenea, foc.

În Volgograd, autoritățile regionale au anunțat avarii la o unitate industrială și la un bloc de locuințe. Două persoane au fost spitalizate.