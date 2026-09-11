Atac ucrainean în Rusia: O rafinărie și un depozit al unui mare retailer au fost cuprinse de flăcări

Incendiu la rafinăria Rosneft din Saratov

Armata Ucrainei a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac cu drone. În urma atacului ar fi izbucnit un incendiu la rafinăria de petrol din Saratov, parte a companiei Rosneft, relatează The Kyiv Independent.

Unitatea, care dispune de o capacitate anuală de procesare de aproximativ 4,8 milioane de tone de țiței, a fost vizată în mod repetat de campania de atacuri la distanță desfășurată de forțele ucrainene.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a anunțat existența unei amenințări reprezentate de drone și a transmis că serviciile de urgență au fost plasate în stare de alertă.

Centrul logistic Ozon, cuprins de flăcări

La scurt timp după atacul asupra rafinăriei, un incendiu de amploare a fost raportat și la un centru logistic din Saratov aparținând companiei Ozon, al doilea mare retailer online din Rusia, după Wildberries.

Explozii în Daghestan

Explozii au fost semnalate în cursul aceleiași nopți și în orașul-port Kaspiisk, situat în Republica Daghestan, însă nu au existat informații imediate privind eventuale pagube sau consecințe ale incidentului.

Orașul Saratov se află la aproximativ 460 de kilometri est de granița cu Ucraina, în dreptul regiunii Luhansk.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au devenit o componentă importantă a campaniei de lovituri cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Acestea urmăresc perturbarea aprovizionării cu combustibil și reducerea veniturilor energetice care contribuie la finanțarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei.