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O statuie a lui Charlie Kirk a fost dezvelită în Times Square, la un an de la moartea sa

În New York, a fost dezvelită o statuie creată drept omagiu pentru activistul conservator Charlie Kirk, la un an de când acesta a fost ucis. O mulțime de oameni s-a adunat la eveniment.
O statuie a lui Charlie Kirk a fost dezvelită în Times Square, la un an de la moartea sa
Sursa foto: Captură video X / @sarrah_bellus
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 11:14, Știri externe
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Statuia în mărime naturală, compusă dintr-o structură metalică acoperită cu rășină, a fost creată de artistul Sergio Furnari. Pe Instagram, artistul a declarat că „dacă violența politică este trivializată și acceptată, intrăm într-o eră foarte, foarte întunecată”.

Potrivit Le Figaro, Charlie Kirk este înfățișat stând în picioare, ținând un microfon și purtând un tricou cu mesajul „Libertate”. Această reprezentare subliniază modul în care stătea înainte de a fi vizat de Tyler Robinson, la o întâlnire la o universitate din Utah.

Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie 2025, iar ulterior Robinson a fost arestat.

Sute de oameni s-au adunat în Times Square pentru această ocazie. Ei au scandat „SUA” și „Te iubim, Charlie Kirk”, cu un banner pe care scria „Nu ne pot ucide pe toți”.

Moartea fondatorului Turning Point USA a provocat un val de omagii din partea a numeroase personalități politice americane și internaționale.

Președintele american Donald Trump a adus un omagiu memoriei „celui care a fost ucis pentru că a exprimat idei în care credea profund aproape majoritatea” Statelor Unite, conform aceleiași surse.

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