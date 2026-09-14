Șefa BCE avertizează că Europa trebuie să-și dezvolte propria inteligență artificială, într-o cursă pentru autonomie tehnologică

Companiile europene investesc în inteligență artificială, însă în cea mai mare parte importă tehnologia din străinătate, în special din Statele Unite, ceea ce le face vulnerabile în cazul în care accesul ar fi întrerupt și ar putea pune în pericol toate sectoarele economiei, scrie Reuters.

„În câțiva ani, inteligența artificială va verifica mărfurile la frontieră, va decide ce declarații fiscale sunt supuse controalelor, va coordona circulația trenurilor, va monitoriza pacienții din spitale și va procesa plățile bancare”, a declarat Lagarde într-un discurs susținut la Viena.

„O retragere a accesului sau o modificare a condițiilor de acces ar afecta atunci toate sectoarele simultan”, a spus Lagarde. „Este un tip de pârghie pe care niciun partener comercial nu l-a avut vreodată asupra Europei și ar putea fi folosit în orice negociere, de exemplu privind tarifele vamale sau taxele digitale”.

Deși Uniunea Europeană și Statele Unite sunt aliați-cheie, încrederea dintre cele două părți a fost afectată în ultima perioadă de mai multe probleme, printre care taxele vamale, cererile SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei și retragerea trupelor americane din Europa din cauza unor divergențe politice.

Soluția este ca Europa să își dezvolte propria capacitate de procesare și infrastructură pentru inteligența artificială, a spus ea.

Dacă este adoptată rapid, inteligența artificială ar putea crește productivitatea cu până la 4% într-un deceniu, ceea ce ar avea un impact major asupra finanțelor publice, a afirmat Lagarde.

Europa are nevoie de modele de inteligență artificială care să fie „suficient de bune” pentru majoritatea sarcinilor și care să funcționeze pe infrastructură europeană, astfel încât amenințarea întreruperii accesului să-și piardă din forță, a adăugat ea.