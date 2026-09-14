Una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume spune că nu merge la medic: „Îl ai în casă. Se numește AI”

Vedeta spune că evită medicii și că a ajuns să apeleze la inteligența artificială atunci când are întrebări legate de simptomele pe care le resimte.

Declarațiile au fost făcute la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), unde actrița își promovează cel mai recent thriller, „A Talent for Murder”, relatează The Independent.

„Pur și simplu ignor totul”

În timpul unei discuții alături de actorul Alden Ehrenreich, Mirren și-a descris atitudinea față de problemele de sănătate drept „opusul ipohondriei”.

Actrița a explicat că tendința sa este să ignore simptomele, în loc să se îngrijoreze imediat în legătură cu acestea.

Întrebată de Ehrenreich dacă acest lucru înseamnă că evită inclusiv vizitele la medic, răspunsul actriței a fost categoric.

„Evit medicii. Da, complet. Și funcționează”, a spus Mirren, potrivit publicației britanice.

Discuția a pornit după ce Ehrenreich se descrisese drept ipohondru și glumise că ar fi încântat dacă ar putea avea permanent un medic în propria locuință.

Replica actriței a venit imediat: „Păi, ai. Se numește AI”.

Apelează la inteligența artificială când are întrebări despre sănătate

Mirren a continuat explicând că folosește inteligența artificială pentru întrebările sale legate de sănătate și s-a declarat impresionată de posibilitățile oferite de această tehnologie.

„Știi, AI este uimitoare. «Mă doare, dar nu mă doare chiar atât de tare!» Este incredibil”, a declarat actrița.

O relație complicată cu inteligența artificială

Poziția actuală a lui Helen Mirren față de AI contrastează cu un moment petrecut în februarie 2024, când actrița a ironizat public folosirea inteligenței artificiale.

La ceremonia American Cinematheque Awards din Los Angeles, unde a primit un premiu pentru carieră, Mirren a citit un discurs de mulțumire, după care a dezvăluit publicului că textul fusese scris de inteligența artificială.

Actrița a rupt apoi foaia pe care era imprimat discursul și a aruncat bucățile pe scenă, gest primit cu aplauze și urale de cei prezenți.

Inteligența artificială a devenit în ultimii ani un subiect sensibil pentru industria cinematografică, în special din cauza posibilității de reproducere digitală a vocilor și imaginilor actorilor și a impactului pe care tehnologia îl poate avea asupra locurilor de muncă.

Problema s-a aflat și printre temele importante ale grevei SAG – AFTRA din 2023, acordul încheiat ulterior incluzând măsuri de protecție referitoare la utilizarea replicilor digitale ale interpreților.

Helen Mirren o interpretează pe Patricia Highsmith

Declarațiile au fost făcute în timp ce Helen Mirren promovează „A Talent for Murder”, regizat de Anton Corbijn.

Actrița o interpretează pe scriitoarea americană Patricia Highsmith, creatoarea personajului Tom Ripley. Alden Ehrenreich joacă rolul unui tânăr agent literar trimis în Elveția pentru a o convinge pe scriitoarea retrasă din viața publică să realizeze un ultim roman din seria Ripley.

Din distribuție face parte și Olivia Cooke. Filmul este o adaptare a piesei „Switzerland”, scrisă de Joanna Murray-Smith, și a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Lansarea în cinematografe este programată pentru 23 octombrie 2026.