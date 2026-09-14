ANRE: Amenzi de 11 milioane de lei pentru operatorii de electricitate, gaz și încălzire

„În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, ANRE a desfășurat 671 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 1.026 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei, sume care se constituie integral venit la bugetul de stat”, anunță ANRE, într-un comunicat publicat, luni.

În ceea ce privește sectoarele de furnizare a energiei, în cadrul controalelor inspectorii au dat peste 1.026 de sancțiuni contravenționale, dintre care 758 de sancțiuni în furnizarea energiei electrică, 226 de sancțiuni sectorul furnizării gazelor naturale, iar 37 de sancțiuni în domeniul furnizării energiei termice. În ceea ce privește resursele regenerabile de energie au fost date 5 sancțiuni.

Controalele s-au lăsat cu amenzi de 11 milioane de lei pentru operatorii de energie. Cele mai mari amenzi s-au dat în sectorul furnizării de energie electrică, în cadrul căruia operatorii au fost amendați cu peste 9,4 milioane de lei.

În sectorul gazelor naturale, inspectorii au dat amenzi în cuantum de peste 1 milion de lei, în timp ce în domeniul furnizării termice s-au dat amenzi de 535.000 de lei. Sumele încasate din amenzi vor fi incluse ca venituri la bugetul de stat.

„Perioade de testare nefiresc de mari”

Potrivit președintelui ANRE, George Niculescu, perioadele de testare sunt „nefiresc de mari”, ceea ce a ridicat „semne de întrebare” cu privire la „modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice”.

„Am observat perioade de testare nefiresc de mari pentru respectivele puteri instalate și asta ne-a ridicat anumite semne de întrebare referitor la modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice”, afirmă Niculescu.

Peste 600 de controale la operatori

În ultimele 8 luni s-au realizat peste 671 de controale la operatori. Potrivit ANRE, inspectorii realizat în cadrul programului anual de control 219 inspecții la operatori.

În baza notelor de necesitate au fost realizate peste 109 verificări.

De asemenea, după sesizări, au fost realizate 343 de acțiuni de supraveghere în cadrul operatorilor de energie.

În urma acestor acțiuni, inspectorii ANRE au întocmit 441 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

Acesta precizează că în perioada următoare ANRE va mai desfășura controale în rândul operatorilor de distribuție, pentru a verifica documentația, dar și modalitatea de licențiere a capacităților de producere a energiei electrice.

„Controlul nu este un exercițiu birocratic, ci instrumentul prin care ne asigurăm că regulile pieței de energie se aplică egal, tuturor participanților. În perioada următoare, ANRE va derula o serie de controale la operatorii de distribuție, pentru a verifica modalitatea de emitere a documentelor necesare pentru licențierea capacităților de producere energie electrică”, a declarat președintele ANRE.