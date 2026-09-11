7.000 de evrei hasidici au tranzitat România, supravegheați de autorități. Ce orașe au văzut pelerinii

Aproximativ 7.000 de evrei hasidici au traversat România, supravegheați de autorități, în perioada 7–11 septembrie. Pelerinii se îndreaptă către Ucraina, acolo unde vor sărbători Anul Nou evreiesc.

Evreii ultraortodocși au intrat în țara noastră prin cinci aeroporturi din Moldova, și anume Bacău, Iași, București, Suceava și Cluj. Mai apoi, aceștia au fost ghidați de autorități către cele mai apropiate puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, cele din Siret și Vicovu de Sus.

Mobilizarea autorităților

Autoritățile din regiunea Moldovei i-au însoțit pe pelerinii evrei pe tot traseul către frontiera cu Ucraina, cu scopul de a menține siguranța participanților, de a fluidiza traficul și de a preveni orice situații care ar fi putut afecta desfășurarea normală a tranzitului.

„Misiunea de tranzit către Ucraina s-a desfășurat fără incidente deosebite, iar în perioada 14–17 septembrie este planificată deplasarea de retur a pelerinilor către România, autoritățile urmând să mențină aceleași măsuri de cooperare și coordonare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acestei etape”, transmite Prefectura din Suceava.

Tradițiile evreilor hasidici

Persoanele care fac parte din această comunitate sunt ușor de recunoscut după portul tradițional. Bărbații au pe cap pălării tradiționale negre, îmblănite, își poartă perciunii lungi și barba crescută.

Deși își au originile în Ucraina, majoritatea locuiesc în prezent în Israel și în Statele Unite ale Americii, iar numărul total al acestora ajunge la aproximativ 500.000–700.000 de persoane.