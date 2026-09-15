Europarlamentar PSD, despre violențele de la protestul fermierilor: O mobilizare a unor forțe care încearcă să destabilizeze ordinea publică

Social-democratul a subliniat că Executivul a ignorat problemele reale ale crescătorilor din România și a eșuat în gestionarea relației cu acest sector.

„Guvernul a nesocotit o serie de realități din zona aceasta a crescătorilor de animale din România. Cred că ar fi trebuit să se lupte mai mult pentru a înțelege care este situația. Pentru că noi am pierdut exportul în foarte multe țări prin câteva decizii care, din păcate, sunt greșite la noi”, a declarat Dîncu.

„Se încearcă destabilizarea ordinii publice”

În ceea ce privește violențele izbucnite în timpul protestului, europarlamentarul a susținut că acestea nu reprezintă doar o expresie a nemulțumirilor fermierilor și crescătorilor de animale, ci o încercare de destabilizare a ordinii publice.

„Ceea ce se întâmplă cu violențele de la București nu ține numai de protestul fermierilor, este până la urmă o mobilizare și a unor forțe care încearcă, de fapt, să destabilizeze ordinea publică mai degrabă decât revendicările, celor care sunt a ciobanilor și a celor care protestează în mod legal și care și-au anunțat revendicările din timp”, a mai spus social-democratul.

Dîncu a legat situația de contextul politic actual, acuzând că există „forțe” care nu vor încheierea crizei politice care a dominat scena politică în ultimele patru luni.

„De aceea poate că și faptul că președintele a anunțat că peste o zi sau două va face o nominalizare, adică se va pune capăt crizei politice, probabil că există și forțe care nu sunt încântate de faptul că am putea să ajungem la un echilibru politic și să reînceapă viața politică guvernamentală și parlamentară normal”, a mai precizat Dîncu.

Incidentele din timpul manifestației

Declarațiile europarlamentarului au venit după ce fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au mobilizat marți pentru un protest în București.

Situația a degenerat în timpul protestului, unde au loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine.

O parte dintre cei prezenți au început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte spre forțele de ordine și Jandarmeria a anunțat că a intervenit pentru extragerea mai multor persoane care au instigat la violență.