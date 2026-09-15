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Un fost lider liberal îl trimite pe premier în stradă: Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze

Un fost lider liberal îl trimite pe premierul Ilie Bolojan în stradă. Este vorba despre Rareș Bogdan. „Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze”, a transmis Bogdan.
Un fost lider liberal îl trimite pe premier în stradă: Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze
Petru Mazilu
15 sept. 2026, 15:45, Politic
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Rareș Bogdan a scris mesajul pe Facebook.

„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze! Dialogul e sfânt în astfel de momente! Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români”, a scris Rareș Bogdan.

Fostul lider liberal s-a referit în mesajul său la nepăsare, ignoranță, nimicnicie și orgolii personale.

„Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara?
Țara pe care și ei, ciobanii, au ridicat-o”, a mai scris Bogdan.

Mesajul lui Bogdan pentru fermierii din stradă

Rareș Bogdan s-a adresat și fermierilor.

„Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu ca vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum”, a precizat Rareș Bogdan.

Un protest al fermierilor are loc marți în Piața Victoriei. Demonstrația a degenerat în acte de violență, instigatorii fiind persoane care nu par să facă parte din rândul fermierilor.

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