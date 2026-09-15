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Claudiu Manda: Medicamente pentru un singur infarct. La al doilea ce se va întâmpla? Ne programăm infarctul pentru anul viitor?

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat, marți, la B1 TV, situația din sistemul sanitar și a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan că a construit un buget care nu asigură suficiente resurse pentru serviciile medicale de urgență.
Claudiu Manda: Medicamente pentru un singur infarct. La al doilea ce se va întâmpla? Ne programăm infarctul pentru anul viitor?
Foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Laura Buciu
15 sept. 2026, 14:23, Politic
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Manda a relatat că a văzut în spațiul public informații despre un spital în care ar mai exista medicamente pentru tratarea unui singur pacient cu infarct.

„Eu am văzut, la fel ca și dumneavoastră în spațiul public, la televizor, că într-un anumit spital mai sunt medicamente pentru un singur infarct. Adică, la al doilea ce se va întâmpla? Ne programăm infarctul pentru anul viitor”, a declarat Claudiu Manda, marți, la B1 TV.

Un guvern minoritar nu poate face rectificare

Social-democratul a legat situația din spitale de lipsa unei rectificări bugetare și de modul în care a fost construit bugetul pentru acest an.

Manda a afirmat că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, la construirea bugetului, a solicitat 660 de milioane de lei pentru zona de urgență, însă ar fi primit 490 de milioane de lei, cu speranța că diferența va fi alocată la rectificarea bugetară.

„Ajungem la momentul în care avem nevoie de rectificare, adică bugetul acesta a fost construit exclusiv de domnul Bolojan”, a spus secretarul general al PSD.

Bani insuficienți în sănătate

Declarațiile lui Manda vin în contextul avertismentelor privind lipsa fondurilor pentru programele medicale destinate unor cazuri critice. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a afirmat recent că nu mai sunt bani suficienți pentru programele naționale de acțiuni prioritare pentru ATI, AVC, neonatologie și infarct miocardic acut.

Claudiu Manda susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, care să poată realiza rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

„România are nevoie de un guvern. (…) Este urgent nevoie să avem rectificare acolo unde este cazul”, a mai declarat Manda.

 

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