Claudiu Manda: Nu există negocieri în acest moment cu cei din AUR. Cum vede majoritatea pentru un guvern susținut de PSD

Întrebat dacă PSD negociază în aceste momente cu reprezentanții AUR, Claudiu Manda a exclus existența unor astfel de discuții.

„Nu. Nu există negocieri în acest moment cu cei din AUR”, a spus Claudiu Manda, la B1.

Social-democratul a fost întrebat ulterior cum ar putea arăta majoritatea parlamentară necesară pentru un guvern susținut de PSD și dacă aceasta ar putea include PSD și UDMR.

Manda a explicat că social-democrații poartă dialog cu mai multe grupuri parlamentare și că, într-o eventuală formulă în care UDMR s-ar alătura construcției, majoritatea ar putea ajunge la 233 de voturi.

„Hai să-l luăm cu cei despre care știm sigur, cu grupuri politice cu care avem dialog în Parlament, cu care avem unul dintre ele și protocol de colaborare. PSD, grupul minorităților, celelalte partide, UPR, PACE, Parlamentari independenți”, a afirmat Manda.

El a precizat că, în cazul în care UDMR ar susține această formulă, PSD ar putea ajunge la numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

„În momentul în care UDMR-ul ar fi alături de noi, cred că putem să strângem 233 de voturi”, a spus Claudiu Manda.

Claudiu Manda: Voturi pentru guvern ar putea veni și de la PNL, USR sau AUR

Claudiu Manda a susținut că, într-o astfel de situație, PSD nu ar putea refuza voturile unor parlamentari din alte formațiuni politice care ar decide să sprijine Guvernul.

„În afară de acest număr de voturi, dacă sunt parlamentari de la alte partide, PNL, USR, AUR, care vor vota un astfel de guvern, sigur că nu poți să spui unui coleg parlamentar «nu aș vrea să mă votezi»”, a declarat social-democratul.

Întrebat dacă PSD se bazează și pe parlamentarii considerați parte a aripii conservatoare din PNL, Manda a făcut referire la declarațiile publice ale unor aleși liberali care s-au declarat dispuși să voteze un guvern pentru deblocarea situației politice.

„Au existat declarații în spațiul public ale parlamentarilor din zona conservatoare, care au spus că pentru a debloca sunt dispuși să voteze un guvern”, a afirmat el.

Social-democratul a subliniat că eventualele decizii privind modul în care parlamentarii PNL vor vota țin de conducerea și de organizarea internă a partidului.

„Că în interiorul PNL se va lua o decizie să voteze toată lumea, că în interiorul PNL se va lua o decizie ca fiecare să voteze cum consideră, că în interiorul PNL se va lua o decizie să-i excludă pe cei care nu votează, sunt chestiuni interne ale PNL-ului”, a spus Manda.

Manda avertizează asupra efectelor blocajului politic

Claudiu Manda a insistat că prioritatea este depășirea actualului blocaj politic și formarea unui guvern care să poată lua decizii.

„Într-o construcție în care vorbești de orice vot în Parlament să poți să depășești, în primul rând să depășești acest moment”, a afirmat social-democratul.

El a dat drept exemplu situația sistemului sanitar și riscul ca lipsa unor decizii politice să afecteze direct pacienții.

„Mâine, poimâine, cine îi explică unui pacient care vine la spital și care-i trimis acasă fără niciun fel de intervenție: «Nu mai avem bani de medicamente, du-te acasă»?”, a întrebat Claudiu Manda.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind formarea unei majorități parlamentare și susținerea unui nou guvern.