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Uniformele ar putea deveni obligatorii în toate școlile din România. Zamfir (PSD): Şcoala nu trebuie să fie despre modă

PSD propune introducerea obligativității uniformelor în toate școlile din România. Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat marți, la Parlament, că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută.
Uniformele ar putea deveni obligatorii în toate școlile din România. Zamfir (PSD): Şcoala nu trebuie să fie despre modă
Începutul anului școlar. Fotograf: Justinel Stavaru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 sept. 2026, 14:58, Politic
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Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat marți, la Parlament, că PSD a depus un proiect de lege privind introducerea obligativității uniformelor școlare în toate unitățile de învățământ preuniversitare din țară. El susține că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută.

„Noi am vrut ca această inițiativă legislativă, eu împreună cu colegii mei semnatari aceste inițiative și cu toți colegii în Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Pentru că am constatat că școala nu trebuie să fie despre modă și nici despre modalități de bullying împotriva celor care nu-și permit o ținută în concordanță cu ce este astăzi în rândul tinerilor. Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților”, a spus Daniel Zamfir marți, la Parlament.

„Tocmai din acest considerent am crezut că trebuie să introducem acest proiect de lege, ca uniforma școlară să reprezinte o mândrie, o apartenență, în niciun caz o constrângere”, a mai spus acesta.

Tipul de uniformă, decis de fiecare unitate de învățământ

Potrivit lui Zamfir, dacă proiectul de lege va fi adoptat și, ulterior, promulgat, măsura se va aplica începând de anul școlar viitor. El a mai explicat faptul că tipul de uniformă va fi decis de fiecare unitate de învățământ, în colaborare cu părinții, elevii, dar și consiliul profesoral.

„Se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă. Asta, în colaborare cu părinții, cu elevii, cu consiliul profesoral de acolo, nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ”, a explicat el.

De asemenea, potrivit inițiatorilor proiectului, uniforma nu ar urma să fie una identică la nivel național și nici să fie cumpărată obligatoriu de la anumite firme.

Proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate și urmează să intre în dezbaterea plenului.

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