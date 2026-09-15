Un secretar de stat de la Energie, în imposibilitate de a participa la o ședință importantă din cauza protestatarilor

Decizia a fost luată din cauza traficului puternic îngreunat în centrul Capitalei, în contextul protestului fermierilor din Piața Victoriei, care a degenerat și a necesitat intervenția jandarmilor.

Ședința Comandamentului Energetic Național are loc în contextul stării de alertă energetică în care se află România. Discuțiile urmăresc situația energetică la zi și stadiul pregătirilor pentru sezonul rece, care începe oficial la 1 noiembrie.

Un punct important al discuțiilor îl reprezintă componenta de gaze naturale, autoritățile urmând să analizeze nivelul de pregătire a sistemului energetic național pentru perioada rece și măsurile necesare pentru asigurarea funcționării acestuia.

Protestul din centrul Capitalei a dus la restricții de trafic și la mobilizarea unor efective suplimentare de jandarmi, după ce manifestanții au rupt gardurile de protecție. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar alte persoane au fost conduse la sediul Poliției.