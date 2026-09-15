LIVE | Protestul fermierilor degenerează în București: gaze folosite de jandarmi, întăriri chemate în zonă și rețineri în centrul Bucureștiului/5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una a ajuns la spital/4 persoane, conduse la sediul Secției 4 Poliție

UPDATE ora 14:19 Crește numărul persoanelor care au necesitat îngrijiri medicale. O persoană a fost transportată la spital

Bilanțul persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentelor din Piața Victoriei a ajuns la cinci, potrivit unei noi informări a Jandarmeriei Capitalei. Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital după ce a acuzat dureri în piept și amețeli.

Trei dintre persoanele asistate medical au acuzat probleme respiratorii după expunerea la gaze lacrimogene și au primit îngrijiri din partea echipajelor SMURD aflate la fața locului. Niciuna dintre acestea nu a necesitat transportul la spital.

Alți doi bărbați, de 62 și 72 de ani, au acuzat stări de rău care, potrivit informării Jandarmeriei, nu au fost asociate expunerii la substanțele iritant-lacrimogene. Bărbatul de 72 de ani, care a acuzat dureri în piept și amețeli, a fost singurul dintre cele cinci persoane transportat la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

De asemenea, Jandarmeria Capitalei a făcut un nou apel către participanții la manifestație și către persoanele care tranzitează zona să respecte indicațiile forțelor de ordine și traseele stabilite pentru deplasare. Instituția precizează că perimetrele delimitate, cordoanele de siguranță și restricțiile de acces sunt instituite pentru separarea fluxurilor de persoane, reducerea riscului unor noi incidente, fluidizarea traficului și protejarea obiectivelor considerate de importanță strategică.

Jandarmeria avertizează că zonele securizate nu trebuie traversate prin locuri în care accesul nu este permis și le solicită persoanelor prezente în Piața Victoriei să coopereze cu efectivele aflate în dispozitiv.

UPDATE ora 12:34 Încă 2 persoane au fost conduse la sediul Secției 4 Poliție

Bilanțul persoanelor conduse la poliție în urma incidentelor de la protestul din Piața Victoriei a ajuns la patru, potrivit unei noi informări a Jandarmeriei Capitalei. Alte două persoane au fost extrase din rândul participanților și duse la sediul Secției 4 Poliție, după ce anterior autoritățile anunțaseră aceeași măsură în cazul altor doi manifestanți. Cele patru persoane au fost conduse la secție pentru stabilirea situației de fapt și pentru dispunerea eventualelor măsuri legale, autoritățile neprecizând deocamdată dacă au fost aplicate sancțiuni sau dispuse alte măsuri în cazul acestora.

UPDATE ora 12:27: 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 2 persoane au fost reținute de polițiști

Jandarmeria Capitalei confirmă că forțele de ordine au folosit punctual pulverizatoare individuale cu substanță iritant-lacrimogenă în timpul incidentelor de la protestul din Piața Victoriei. Potrivit instituției, măsura a fost luată după ce unii participanți au forțat dispozitivul format din jandarmi și panouri metalice, au exercitat presiuni asupra forțelor de ordine și au aruncat obiecte contondente în direcția acestora.

În urma incidentelor, două persoane au fost extrase din mulțime și conduse la sediul Secției 4 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și luarea eventualelor măsuri legale. Alte trei persoane – doi bărbați de 49 și 61 de ani și o femeie de 53 de ani – au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD după ce au acuzat probleme respiratorii în urma expunerii la gaze lacrimogene. Niciuna nu a necesitat transportul la spital.

Jandarmeria precizează că niciun membru al forțelor de ordine nu a fost rănit în timpul incidentelor și a făcut un nou apel la participanți să evite conflictele și să respecte indicațiile jandarmilor.

UPDATE ora 11:58 Situația a fost momentan detensionată

Noi efective de jandarmi au ajuns în zona protestului din Piața Victoriei, iar forțele de ordine au format un cordon pentru a-i împiedica pe manifestanți să înainteze. Tensiunile s-au redus pentru moment, însă incidentele nu au încetat complet, fiind semnalate în continuare aruncări cu sticle și alte obiecte în direcția jandarmilor. Situația rămâne tensionată, după confruntările produse anterior între manifestanți și forțele de ordine.

UPDATE ora 11:42 Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene

Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene și au fost chemate întăriri.

UPDATE ora 11:34 Tensiuni între protestatari și jandarmi

Situația a degenerat în timpul protestului, unde au loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine. În timpul incidentelor, cel puțin o persoană a fost reținută.

UPDATE ora 11:30 Participanții la protest au forțat dispozitivul forțelor de ordine

Jandarmeria Capitalei anunță că participanți la protestul din Piața Victoriei au forțat dispozitivul forțelor de ordine, au pătruns pe șoseaua Pavel D. Kiseleff și au blocat circulația rutieră. Potrivit instituției, situația poate pune în pericol inclusiv participanții la manifestație și poate afecta circulația celorlalți cetățeni, a mijloacelor de transport în comun și a autospecialelor cu regim prioritar, precum ambulanțele și mașinile de pompieri. Jandarmeria a făcut un nou apel la calm și le-a cerut manifestanților să coopereze cu forțele de ordine pentru desfășurarea protestului în condiții de siguranță.

UPDATE ora 11:26 Trafic restricționat pe Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Aviatorilor

Brigada Rutieră a restricționat circulația pe mai multe artere din zona Pieței Victoriei, în contextul protestului și după ce participanți la manifestație au ajuns pe partea carosabilă.

Măsura vizează șoseaua Pavel Kiseleff, pe sensul dinspre strada Arhitect Ion Mincu către Piața Victoriei, strada Monetăriei, dinspre bulevardul Ion Mihalache către șoseaua Pavel Kiseleff, precum și bulevardul Aviatorilor, dinspre Statuia Aviatorilor către Piața Victoriei. Poliția le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zona, să folosească rute alternative și să își planifice traseele din timp, avertizând că pot fi introduse restricții suplimentare în funcție de evoluția situației.

UPDATE ora 11:21 Poliția Capitalei: Autocarele cu protestatari nu sunt oprite la intrarea în București

Poliția Capitalei dezminte informațiile potrivit cărora autocarele care transportă participanți la protestul fermierilor ar fi oprite la intrarea în București. Instituția precizează că polițiștii nu interzic accesul autocarelor în Capitală, iar controalele desfășurate pe arterele de intrare sunt verificări în trafic pentru respectarea legislației și menținerea siguranței rutiere.

Precizarea a fost transmisă după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora autocare cu protestatari ar fi fost oprite înainte să intre în București.

Potrivit Poliției Capitalei, pe bulevardul Iuliu Maniu traficul se desfășoară în condiții normale pentru intervalul orar, polițiștii rutieri fiind prezenți pentru fluidizarea circulației și menținerea siguranței.

Verificări sunt efectuate și pe celelalte artere de acces în București, în funcție de valorile de trafic și de situația din teren. Poliția precizează că aceste controale urmăresc respectarea normelor privind circulația pe drumurile publice și prevenirea unor eventuale incidente.

Polițiștii sunt mobilizați și pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în contextul manifestației fermierilor care se desfășoară marți în Capitală.

Știrea inițială:

Participanții au început să se adune de la primele ore ale dimineții în zona Pieței Victoriei, deși manifestația era anunțată pentru ora 10:00. Mobilizarea s-a făcut în principal prin intermediul rețelelor sociale.

Jandarmeria Capitalei a precizat că forțele de ordine nu ar fi restricționat sau blocat accesul protestatarilor în spațiul delimitat cu panouri metalice în alveola centrală a Pieței Victoriei. Potrivit instituției, manifestanții au ales să rămână pe trotuarul din fața Muzeului „Grigore Antipa”, iar accesul în perimetrul amenajat pentru protest este deschis persoanelor care doresc să participe pașnic.

Jandarmeria mai precizează că zona a fost delimitată pentru separarea participanților de traficul rutier și menținerea unor spații de siguranță, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de protecție. Autoritățile le-au recomandat participanților să coopereze cu forțele de ordine și să se deplaseze în spațiul special amenajat în alveola centrală.

Exporturile de animale și despăgubirile, pe lista revendicărilor

Printre principalele nemulțumiri se află restricțiile privind exporturile de animale vii. Interdicția referitoare la exporturile de ovine a fost prelungită până la sfârșitul anului 2026, în contextul focarelor de pestă și variolă ovină și caprină.

Protestatarii solicită ca restricțiile sanitare să fie aplicate în funcție de zonele în care sunt identificate focarele, în locul unor măsuri care să afecteze întreg teritoriul țării. Pe lista revendicărilor se află și demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, în legătură cu modul de gestionare a situației epidemiologice.

O altă temă este reprezentată de despăgubirile acordate pentru culturile afectate de secetă. Nemulțumirile vizează nivelul compensațiilor și numărul agricultorilor care ar urma să beneficieze de acestea.

Lista problemelor reclamate de sector mai cuprinde prețurile reduse obținute pentru produsele agricole, costurile ridicate cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația.

Jandarmeria a instituit filtre la intrările în București

Jandarmeria Capitalei a precizat că manifestația nu este autorizată, întrucât nu ar fi fost îndeplinită procedura legală de declarare prealabilă a adunării publice.

Forțele de ordine au anunțat filtre inclusiv la intrările în București, unde sunt verificate transporturile de animale și produse agroalimentare. Totodată, accesul la manifestație cu obiecte contondente nu este permis.

Jandarmeria a mobilizat și echipe speciale de dialog pentru comunicarea cu participanții pe durata protestului.

Brigada Rutieră avertizează că, în funcție de numărul persoanelor care ajung la manifestație, circulația în Piața Victoriei poate fi restricționată. Șoferilor le este recomandat să evite zona pentru a reduce riscul producerii unor blocaje în trafic.