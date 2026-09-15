Prima pagină » Social » Angajați ai unor magazine din șapte județe, păcăliți prin telefon. Banii ajungeau inclusiv pe platforme de jocuri de noroc

Angajați ai unor magazine din șapte județe, păcăliți prin telefon. Banii ajungeau inclusiv pe platforme de jocuri de noroc

Polițiștii din Brașov au efectuat marți 24 de percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor, după ce angajații unor firme ar fi fost convinși prin telefon să facă operațiuni la terminalele de plată din magazine.
LIVE | Protestul fermierilor degenerează în București: gaze folosite de jandarmi, întăriri chemate în zonă și rețineri în centrul Bucureștiului/5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una a ajuns la spital/4 persoane, conduse la sediul Secției 4 Poliție
LIVE | Protestul fermierilor degenerează în București: gaze folosite de jandarmi, întăriri chemate în zonă și rețineri în centrul Bucureștiului/5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una a ajuns la spital/4 persoane, conduse la sediul Secției 4 Poliție
Radu Miruță, răspuns la avertismentul sindicaliștilor CFR: Nu se vor opri trenurile. Vor avea bugetul aprobat
Radu Miruță, răspuns la avertismentul sindicaliștilor CFR: Nu se vor opri trenurile. Vor avea bugetul aprobat
12 migranți, găsiți ascunși într-un camion cu alune, la Calafat
12 migranți, găsiți ascunși într-un camion cu alune, la Calafat
UE a lansat Sentinel-3C. Noul satelit va monitoriza planeta de la aproximativ 800 de kilometri altitudine
UE a lansat Sentinel-3C. Noul satelit va monitoriza planeta de la aproximativ 800 de kilometri altitudine
O pisică a furat o mașină și a provocat un accident. Imaginile au devenit virale
O pisică a furat o mașină și a provocat un accident. Imaginile au devenit virale
Oana Antipa
15 sept. 2026, 14:06, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproximativ 80.000 de lei ar fi fost transferați prin această metodă, potrivit Poliției Brașov.

Percheziții în opt județe și în București

Cele 24 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București.

Operațiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Ancheta vizează presupuse infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.

Angajații erau sunați sub pretextul unor verificări tehnice

Potrivit Poliției Brașov, începând din noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind fraude care vizau în special societăți comerciale de mici dimensiuni.

Firmele respective aveau instalate în punctele de lucru terminale self-service aparținând unor companii specializate în procesarea plăților, prin intermediul cărora clienții pot efectua diferite operațiuni financiare.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi sunat angajații magazinelor și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele. Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, aceștia i-ar fi îndrumat pe angajați să realizeze diferite operațiuni de plată.

Banii ar fi ajuns în aplicații de plată și pe platforme de jocuri de noroc

Sumele introduse prin terminale ar fi fost transferate ulterior către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau către conturi de pe platforme de jocuri de noroc.

Conturile respective aparțineau unor terțe persoane, însă anchetatorii suspectează că persoanele vizate de dosar ar fi avut control direct asupra lor.

Prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de aproximativ 80.000 de lei, conform datelor comunicate de Poliția Brașov.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii urmăresc să ridice documente, obiecte și medii de stocare care ar putea avea valoare probatorie.

15 mandate de aducere

După finalizarea perchezițiilor, polițiștii urmează să pună în executare 15 mandate de aducere. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, după care anchetatorii vor decide dacă se impun măsuri legale.

La acțiune participă, alături de structurile din Brașov, polițiști din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și efective ale Poliției Capitalei.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
GSP.ro
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
Gandul
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Cancan
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezinta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
Libertatea
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
CSID
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia