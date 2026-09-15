Angajați ai unor magazine din șapte județe, păcăliți prin telefon. Banii ajungeau inclusiv pe platforme de jocuri de noroc

Aproximativ 80.000 de lei ar fi fost transferați prin această metodă, potrivit Poliției Brașov.

Percheziții în opt județe și în București

Cele 24 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București.

Operațiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Ancheta vizează presupuse infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.

Angajații erau sunați sub pretextul unor verificări tehnice

Potrivit Poliției Brașov, începând din noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind fraude care vizau în special societăți comerciale de mici dimensiuni.

Firmele respective aveau instalate în punctele de lucru terminale self-service aparținând unor companii specializate în procesarea plăților, prin intermediul cărora clienții pot efectua diferite operațiuni financiare.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi sunat angajații magazinelor și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele. Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, aceștia i-ar fi îndrumat pe angajați să realizeze diferite operațiuni de plată.

Banii ar fi ajuns în aplicații de plată și pe platforme de jocuri de noroc

Sumele introduse prin terminale ar fi fost transferate ulterior către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau către conturi de pe platforme de jocuri de noroc.

Conturile respective aparțineau unor terțe persoane, însă anchetatorii suspectează că persoanele vizate de dosar ar fi avut control direct asupra lor.

Prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de aproximativ 80.000 de lei, conform datelor comunicate de Poliția Brașov.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii urmăresc să ridice documente, obiecte și medii de stocare care ar putea avea valoare probatorie.

15 mandate de aducere

După finalizarea perchezițiilor, polițiștii urmează să pună în executare 15 mandate de aducere. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, după care anchetatorii vor decide dacă se impun măsuri legale.

La acțiune participă, alături de structurile din Brașov, polițiști din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și efective ale Poliției Capitalei.