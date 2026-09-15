Prima pagină » Social » Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Un cunoscut interlop din Iași a fost împușcat în cap. Incidentul s-ar fi produs într-o pădure din județul Iași. Polițiștii au deschis o anchetă.
Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure
sursa foto: FB
Petru Mazilu
15 sept. 2026, 15:09, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viorel Oarză a fost găsit într-o pădure din comuna ieșeană Holboca, potrivit 7  Est.  El ar fi fost găsit împușcat în cap. La fața locului au fost trimise echipaje medicale și de la Poliție.

„Pacient de aproximativ 50 de ani, plagă împușcată cranio-cerebral, Holboca. Dirijat echipaj SAJ C2”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU Iași.

Autoritățile nu au prezentat alte alte informații despre starea victimei și despre caz.

Cine este Viorel Oarză

Viorel Oarză este un fost boxer profesionist român, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa sportivă, cât și pentru implicarea sa ulterioară în structuri de criminalitate organizată autohtone și internaționale.

Numele său a devenit extrem de cunoscut la nivel internațional după ce autoritățile italiene l-au identificat drept liderul grupării mafiote Brigada. Gruparea, activă în special în zona Torino și în nordul Italiei, a fost considerată primul clan mafiot format exclusiv din cetățeni români.

Viorel Oarză a primit porecla de„Il Padrino” din partea presei și a procurorilor, întrucât a reușit să coordoneze activitățile infracționale ale clanului) direct din închisoarea „Delle Vallette” din Torino, unde executa o pedeapsă pentru tentativă de omor.

După eliberare și revenirea în țară, Oarză a rămas o figură controversată în lumea interlopă din Iași, fiind implicat în mai multe episoade de violență cu clanul rival Corduneanu. De asemenea, de numele său sunt legate scandaluri imobiliare.

În ultimii ani, el a apărut în podcasturi din România, unde a vorbit deschis despre trecutul său tumultuos

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
GSP.ro
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
Gandul
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Cancan
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport
Guvernul Ciolacu a scos 1,6 miliarde de lei din Fondul de urgență ca să acopere gaura de la pensii, arată raportul Curții de Conturi
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia