Un cunoscut interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap într-o pădure

Viorel Oarză a fost găsit într-o pădure din comuna ieșeană Holboca, potrivit 7 Est. El ar fi fost găsit împușcat în cap. La fața locului au fost trimise echipaje medicale și de la Poliție.

„Pacient de aproximativ 50 de ani, plagă împușcată cranio-cerebral, Holboca. Dirijat echipaj SAJ C2”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU Iași.

Autoritățile nu au prezentat alte alte informații despre starea victimei și despre caz.

Cine este Viorel Oarză

Viorel Oarză este un fost boxer profesionist român, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa sportivă, cât și pentru implicarea sa ulterioară în structuri de criminalitate organizată autohtone și internaționale.

Numele său a devenit extrem de cunoscut la nivel internațional după ce autoritățile italiene l-au identificat drept liderul grupării mafiote Brigada. Gruparea, activă în special în zona Torino și în nordul Italiei, a fost considerată primul clan mafiot format exclusiv din cetățeni români.

Viorel Oarză a primit porecla de„Il Padrino” din partea presei și a procurorilor, întrucât a reușit să coordoneze activitățile infracționale ale clanului) direct din închisoarea „Delle Vallette” din Torino, unde executa o pedeapsă pentru tentativă de omor.

După eliberare și revenirea în țară, Oarză a rămas o figură controversată în lumea interlopă din Iași, fiind implicat în mai multe episoade de violență cu clanul rival Corduneanu. De asemenea, de numele său sunt legate scandaluri imobiliare.

În ultimii ani, el a apărut în podcasturi din România, unde a vorbit deschis despre trecutul său tumultuos