Violențe la protestul fermierilor. Manifestanții au rupt gardurile, au aruncat cu pietre și au încercat să ajungă la Guvern. Un jandarm a fost rănit

Tensiunile au crescut la protestul fermierilor din Piața Victoriei, după ce mai mulți manifestanți au rupt gardurile amplasate pentru delimitarea zonei și au forțat dispozitivul forțelor de ordine.

O parte dintre manifestanți au încercat să ajungă spre Palatul Victoria pe una dintre laturile clădirii. Au urmat îmbrânceli și confruntări directe cu jandarmii, care au intervenit pentru a-i opri.

Forțele de ordine au folosit gaze iritant-lacrimogene, iar mai mulți protestatari s-au dispersat.

În timpul violențelor, un jandarm a fost rănit. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre starea acestuia.

O mașină a Jandarmeriei a fost vandalizată.

Mai mulți protestatari au început să rupă stâlpi și indicatoare rutiere și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi.

Jandarmeria Capitalei a transmis că forțele de ordine au intervenit pentru a scoate din mulțime mai multe persoane despre care susține că au avut un comportament agresiv și i-au instigat pe ceilalți participanți la acte de violență.

Potrivit instituției, intervenția a fost necesară pentru a opri escaladarea conflictului și pentru a proteja participanții care protestau pașnic.

După intervenția jandarmilor, un grup de manifestanți s-a desprins din perimetrul inițial și s-a deplasat în direcția străzii Paris.

Jandarmeria precizează că forțele de ordine monitorizează deplasarea acestora pentru a preveni noi confruntări, blocarea traficului și incidente în zonă.

Instituția a făcut un nou apel la calm și le-a cerut participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine.