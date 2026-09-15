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Violențe la protestul fermierilor. Manifestanții au rupt gardurile, au aruncat cu pietre și au încercat să ajungă la Guvern. Un jandarm a fost rănit

Violențe între protestatari și jandarmi, marți după-amiază, în Piața Victoriei. Un jandarm a fost rănit, iar mai mulți manifestanți au încercat să înainteze spre sediul Guvernului.
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Iulian Moşneagu
15 sept. 2026, 15:26, Social
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Tensiunile au crescut la protestul fermierilor din Piața Victoriei, după ce mai mulți manifestanți au rupt gardurile amplasate pentru delimitarea zonei și au forțat dispozitivul forțelor de ordine.

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O parte dintre manifestanți au încercat să ajungă spre Palatul Victoria pe una dintre laturile clădirii. Au urmat îmbrânceli și confruntări directe cu jandarmii, care au intervenit pentru a-i opri.

Forțele de ordine au folosit gaze iritant-lacrimogene, iar mai mulți protestatari s-au dispersat.

În timpul violențelor, un jandarm a fost rănit. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre starea acestuia.

O mașină a Jandarmeriei a fost vandalizată.

Mai mulți protestatari au început să rupă stâlpi și indicatoare rutiere și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi.

Jandarmeria Capitalei a transmis că forțele de ordine au intervenit pentru a scoate din mulțime mai multe persoane despre care susține că au avut un comportament agresiv și i-au instigat pe ceilalți participanți la acte de violență.

Potrivit instituției, intervenția a fost necesară pentru a opri escaladarea conflictului și pentru a proteja participanții care protestau pașnic.

După intervenția jandarmilor, un grup de manifestanți s-a desprins din perimetrul inițial și s-a deplasat în direcția străzii Paris.

Jandarmeria precizează că forțele de ordine monitorizează deplasarea acestora pentru a preveni noi confruntări, blocarea traficului și incidente în zonă.

Instituția a făcut un nou apel la calm și le-a cerut participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine.

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