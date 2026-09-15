PNL, despre parlamentarii neafiliați care vor să intre în grupul liberal: „Sunt bineveniți”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a declarat că are informații potrivit cărora parlamentari neafiliați ar dori să se alăture grupului parlamentar al liberalilor, însă a precizat că nu cunoaște despre cine este vorba.

„Vă mărturisesc că nu cunosc despre ce parlamentari este vorba, cu nume și prenume, însă înțeleg că sunt dintre parlamentarii neafiliați care doresc să se afilieze grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Dacă, repet, respectă ceea ce am spus mai devreme, sunt bineveniți”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, referindu-se la respectarea principiilor și obiectivelor partidului.

„PNL nu face oferte pentru atragerea parlamentarilor”

Reprezentantul liberalilor a susținut că partidul său nu a oferit funcții pentru a atrage parlamentari și a respins ideea unor „cumpărări de voturi”.

„Partidul Național Liberal nu a făcut niciun fel de oferte privitoare la funcții, privind așa-zise cumpărări de voturi, cum fac alte partide prin Parlament”, a spus acesta.

Purtătorul de cuvânt al PNL a adăugat că parlamentarii care consideră că formațiunea liberală îi reprezintă sunt așteptați alături de partid, cu condiția să respecte regulile formațiunii.

Ionel Bogdan a făcut declarațiile în timp ce vorbea despre formarea unei majorități parlamentare și despre posibilitatea ca unii parlamentari să își schimbe opțiunea „din propriile lor convingeri”.