Radu Miruță, răspuns la avertismentul sindicaliștilor CFR: Nu se vor opri trenurile. Vor avea bugetul aprobat

În cadrul conferinței de presă susținute marți de USR, Radu Miruță a vorbit despre bugetul de anul acesta al CFR Călători.

„Nu se vor opri trenurile”

Întrebat dacă este adevărată declarația conform căreia trenurile CFR Călători se vor opri, din cauza neaprobării bugetului de anul acesta, Miruță a răspuns că „nu se vor opri trenurile”.

„Nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arate cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea”, a declarat ministrul interimar.

Potrivit acestuia, de ani de zile politicul a aprobat bugete „pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister”.

„Am văzut asta la Tarom, am văzut asta la Metrorex, am văzut asta inițial la CFR. Niciunul dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității”, a continuat Miruță.

Radu Miruță: „Vor avea bugetul aprobat”

Acest lucru „se va întâmpla și la CFR. Vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la guvernul României”, a declarat el.

„Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care merg și goale. Și am pornit o analiză la Ministerul Transportului, curajoasă, care supără unele localități din România cu privirea la trenurile care sunt plătite din banii fiecăruia dintre noi pentru a merge goale”, a mai transmis ministrul interimar.

Miruță afirmă că trebuie dusă subvenția pentru beneficiul omului, nu pentru „beneficiul fielului care se plimbă uneori în gol”.

„Acolo este o parte din problema generată de această discuție și dispută istorică la CFR”, a conchis Radu Miruță.

Context

Sindicaliștii susțin că bugetul, pentru care Ministerul Transporturilor și-ar fi încheiat procedurile, este blocat la Ministerul Finanțelor. Aceștia avertizează că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei și circulația trenurilor.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane acuză Ministerul Finanțelor că întârzie aprobarea bugetului CFR Călători.

Potrivit sindicaliștilor, au trecut 257 de zile de la începutul anului, iar operatorul feroviar de stat funcționează în continuare fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat.