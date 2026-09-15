Un parlamentar republican a fugit din fața jurnaliștilor când a fost întrebat despre rusul care a plătit o parte din nunta fiului lui Trump

Politicianul Troy Neils a făcut în fața reporterilor o serie de acuzații grave privind corupția din Ucraina și intențiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Zelenski va pleca miliardar din acea țară, Ucraina este o țară foarte coruptă, în mod evident. Eu aș încerca să ajung la o înțelegere, nu știu dacă vrea o înțelegere, dar nu se va termina bine pentru Ucraina, aceasta este umila mea opinie”, a declarat politicianul.

Imediat, un jurnalist l-a întrebat pe Troy Neils ce părere are despre informațiile conform cărora un oficial rus, Umar Kremlev, a plătit nunta fiului lui Donald Trump, desfășurată în Bahamas.

„Nu știu nimic despre asta. Nu știu nimic”, a răspuns Neils și a plecat rapid din fața jurnaliștilor.

😂 You don’t understand — this is DIFFERENT Republican Congressman Troy Nehls says: — Ukraine is a very corrupt country… A reporter immediately asks what he thinks about reports that Russian official Umar Kremlev paid for Donald Trump Jr.’s wedding in the Bahamas. — I don’t… https://t.co/1kgKTHmnZf pic.twitter.com/rd5AF0NVzG — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

Cine este Troy Nehls

Troy Nehls este un politician american și fost membru al forțelor de ordine. El ocupă un loc în Camera Reprezentanților a SUA din 2021 fiind ales într-o circumscripție din Texas.

Este membru al Partidului Republican și a devenit cunoscut pentru sprijinul său puternic față de Donald Trump. În noiembrie 2025, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat în 2026, dorind să se concentreze asupra familiei. El și-a susținut fratele geamăn, Trevor Nehls, pentru a-i prelua locul.

Dezvăluirile privind finanțarea nunții fiului lui Trump

Oligarhul rus Umar Kremlev, considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin, a suportat cheltuieli de sute de mii de dolari pentru petrecerile organizate în Bahamas cu ocazia nunții lui Donald Trump Jr. cu Bettina Anderson. Printre acestea s-au numărat închirierea unei insule private și un spectacol grandios de artificii.

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson s-au căsătorit în luna mai, iar festivitățile s-au desfășurat timp de trei zile pe două insule private din Bahamas. O parte importantă a cheltuielilor a fost achitată de Umar Kremlev, om de afaceri rus și președinte al International Boxing Association (IBA), organizația internațională care administrează competiții de box amator, potrivit unei investigații ProPublica.

După publicarea investigației, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson au confirmat că Umar Kremlev a găzduit și a plătit două seri de petreceri organizate după ceremonia privată. Cei doi au descris gestul drept un cadou de nuntă extrem de generos din partea unui prieten.

Legăturile lui Kremlev cu Vladimir Putin și Kremlinul

Umar Kremlev conduce International Boxing Association. Organizația a fost finanțată în trecut de gigantul rus de stat Gazprom, iar în 2023 Comitetul Internațional Olimpic i-a retras IBA rolul în organizarea boxului olimpic, invocând inclusiv probleme legate de guvernanță și transparența finanțării.

Kremlev are legături apropiate cu autoritățile de la Moscova. Cu o lună înaintea nunții lui Trump Jr., Vladimir Putin i-a acordat Ordinul Prieteniei, una dintre distincțiile de stat ale Rusiei, pentru contribuția sa la dezvoltarea sportului.

Ucraina l-a inclus pe Kremlev pe lista persoanelor sancționate, invocând legăturile sale cu Putin și cu serviciile de securitate ruse.

Cu doar câteva zile înainte de nunta lui Donald Trump Jr., Kremlev s-a aflat în China în același timp cu Vladimir Putin, care efectua o vizită oficială în această țară. Biroul său de presă susține însă că omul de afaceri nu a făcut parte din delegația oficială a liderului rus.