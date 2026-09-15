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Bogdan Ivan, despre prețul gazului: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că prețul gazului „a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”, iar acest lucru „este semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult în acest moment”.
Bogdan Ivan, despre prețul gazului: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
15 sept. 2026, 14:57, Economic
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Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Bogdan Ivan anunță că prețul gazului „a ajuns la 360-370 de lei/MWh”.

Un semnal „care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult”

Această sumă reprezintă „de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”, un semnal „care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult în acest moment”, afirmă el.

„Pe 31 octombrie, legea cere ca depozitele de gaze să fie umplute în proporție de 90%. Astăzi suntem la puțin peste 70%, iar timpul rămas este tot mai scurt”, continuă fostul ministru.

Potrivit acestuia, dacă nu reușim să recuperăm acest decalaj, România riscă să intre în sezonul rece mult mai dependentă de importuri exact într-o perioadă în care gazul este foarte scump.

„Pentru consumatorii casnici există, deocamdată, protecție”, scrie el, însă „marea problemă rămâne industria”.

Astfel, „multe companii românești nu mai pot fi competitive”, susține Ivan.

Ivan: „Guvernul trebuie să explice ce strategie are”

„Guvernul nu mai poate trata această situație ca pe o simplă evoluție de piață. Trebuie să explice ce strategie are pentru refacerea stocurilor, pentru limitarea dependenței de importuri și, mai ales, pentru protejarea industriei românești”, potrivit fostului ministru al Energiei.

„Dacă nu intervenim la timp, prețul gazului poate deveni una dintre cele mai mari probleme economice ale acestei ierni”, a conchis Bogdan Ivan.

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