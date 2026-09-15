Allianz-Țiriac: asigurările de viață accelerează cu 34% în primul semestru din 2026, peste ritmul portofoliului total (P)

Allianz-Țiriac Asigurări a înregistrat subscrieri totale de 2,3 miliarde de lei în primele șase luni din 2026, cu 21,9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută de creșterea înregistrată pe toate liniile principale de business, asigurările de viață înregistrând cel mai rapid ritm de dezvoltare. Subscrierile pe acest segment au avansat cu 34,1%, peste ritmul total la nivelul întregului portofoliu, până la 297,5 milioane de lei, iar ponderea lor în portofoliul total a crescut de la 11,9% la 13,1%.

„Rezultatele din primul semestru arată că tot mai mulți clienți aleg să își construiască protecția financiară pe termen lung. Ritmul de creștere al asigurărilor de viață, peste cel al portofoliului total, confirmă atât nevoia reală de protecție, cât și relevanța soluțiilor noastre. Continuăm să investim în produse și experiențe simple, accesibile și adaptate etapelor importante din viața clienților, păstrând în același timp disciplina financiară care ne permite să ne respectăm angajamentele pe termen lung”, a declarat Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Protecție financiară mai mare pentru clienți

Asigurările generale au generat prime brute subscrise de 1,98 miliarde de lei în primul semestrul al acestui ani, în creștere cu 20,2%. Evoluția a fost susținută în principal de asigurările auto, care au avansat cu 25,1%, până la 1,54 miliarde de lei și de asigurările de locuințe, care au crescut cu 15,7%, până la 223 milioane de lei.

În primele șase luni din 2026, Allianz-Țiriac a plătit asiguraților și terților păgubiți despăgubiri și beneficii brute în situațiile acoperite de asigurare, de 960,7 milioane de lei, cu 15,6% mai mult față de perioada similară din 2025. În același timp, cheltuiala totală cu daunele brute, reprezentând despăgubiri brute plătite și variația rezervei de daune brute avizate și neavizate, a urcat cu 24,5% până la 1,6 miliarde de lei.

Capacitate solidă de acoperire a obligațiilor față de clienți

Allianz-Țiriac a înregistrat un profit net de 291,2 milioane de lei în perioada ianuarie-iunie 2026, în creștere cu 17,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Rezervele tehnice brute au depășit 7,4 miliarde de lei, în creștere cu 24,4% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce rata solvabilității a ajuns la 136%, conform Solvency II, ceea ce confirmă stabilitatea financiară a companiei și oferă clienților siguranța angajamentelor de plată viitoare față de ei.

Aproximativ 3 milioane de euro pentru comunități, prin peste 25 de parteneriate

Allianz-Țiriac a alocat în prima jumătate a anului aproximativ 3 milioane de euro pentru peste 40 de inițiative și proiecte de responsabilitate socială, dezvoltate împreună cu peste 25 de organizații din România. Proiectele sunt reunite sub umbrela strategică MoveNow și urmăresc să consolideze reziliența, incluziunea și dezvoltarea comunităților prin trei direcții complementare: Move the Mind, Move the Body și Move Society.

Move the Mind: educație financiară și competențe pentru viață

Ecosistemul educațional acoperă etape diferite de vârstă și dezvoltare. Pentru copii, Allianz-Țiriac a continuat proiectele construite în jurul cărții „Filip și Secretul de Dincolo”, inclusiv în comunitățile românești din diaspora, și a susținut activități pentru copii vulnerabili alături de SOS Satele Copiilor România. Pentru adolescenți și tineri, programul S.A.F.E., derulat cu Asociația The Social Incubator, dezvoltă abilități financiare de bază, colaborarea cu AVE România duce educația financiară în școli partenere, iar proiectele realizate cu Fundația IBSB susțin leadershipul și gândirea critică.

Move the Body: sport, sănătate și incluziune

Împreună cu Fundația Țiriac, compania susține inițierea sportivă și dezvoltarea tinerelor talente prin Allianz-Țiriac Arena, sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, trei echipe de juniori la hochei și Bursele de performanță Allianz-Țiriac, care oferă anual 30 de burse sportivilor din medii defavorizate. Ecosistemul include și Unstoppable Kids, Cupa de Gimnastică Andreea Răducan, turneele Țiriac Open și Ion Țiriac Challenger, precum și parteneriatele cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Național Paralimpic.

Componenta de sănătate și incluziune este construită împreună cu Fundația Motivation, prin acces la echipamente de mobilitate și instruire, cu KinetoBebe, prin recuperare pentru copii vulnerabili, și cu Fundația Polisano și Asociația Salvează o Inimă, prin sprijinirea cazurilor eligibile de intervenții chirurgicale pentru copii și tineri.

Move Society: sănătate comunitară, incluziune și mediu

În zona de sănătate comunitară, Allianz-Țiriac este partener financiar al Fundației Metropolis pentru modernizarea Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru inițiativa #SpitalePubliceDinBaniPrivați și pentru NaviCare, program de navigare medicală dedicat pacienților cu diagnostice complexe. Compania susține, de asemenea, serviciul de telemedicină PediTel, operat de Fundația Părinți din România, și programele HOSPICE Casa Speranței de îngrijire paliativă pediatrică și sprijin pentru îngrijitori.

Un proiect major al acestui pilon este Campus Lumya, centrul integrat de servicii pentru tineri adulți cu tulburare din spectrul autist dezvoltat de Asociația NIA – Neurodiversity Academy, pentru care Allianz-Țiriac a anunțat o contribuție de 1 milion de euro. În zona de mediu și reziliență, angajații și colaboratorii se implică în acțiuni de împădurire și ecologizare alături de Asociația EcoAssist și Let’s Do It, România!, iar sesiuni derulate cu Fundația Comunitară București dezvoltă pregătirea pentru cutremur în rândul angajaților și al tinerilor din comunități vulnerabile.

Lista completă a parteneriatelor și inițiativelor este disponibilă pe pagina Allianz-Țiriac dedicată implicării în comunitate: https://www.allianztiriac.ro/ro_RO/persoane-fizice/despre-noi/implicare-in-comunitate.html.

Despre Allianz-Țiriac Asigurări

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. Pe plan local, Allianz-Țiriac este o companie joint-venture, bazată pe o colaborare excelentă a grupului Allianz, care deține 52,16% din acțiuni, și Țiriac Asset Holding Limited, care deține 44,78%. În cei peste 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.