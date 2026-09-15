POLITICO: Șapte lucruri pe care Ursula von der Leyen le va spune în discursul său privind Starea Uniunii

Pe 16 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta bilanțul activității Comisiei Europene din ultimul an și planurile pentru perioada următoare.

În contextul în care UE se confruntă cu războaie, incendii de pădure și cu Donald Trump, von der Leyen va profita de cel de-al șaselea discurs al său privind Starea Uniunii pentru a-și prezenta agenda. Publicația POLITICO a stat de vorbă cu mai mulți oficiali europeni, care au declarat, sub protecția anonimatului, care sunt tematicile pe care von der Leyen le va aborda în discursul său.

Inteligența artificială

Inteligența artificială a fost tema principală a reuniunii Comisiei de la Tervuren de la începutul acestei luni, când s-a planificat discursul, fiind prezent și consilierul special al Comisiei pentru aplicațiile industriale ale AI, președintele Siemens, Jim Hagemann Snabe.

De asemenea, potrivit unei surse citate de POLITICO, echipa lui von der Leyen a solicitat unităților de politică relevante ale Comisiei să furnizeze statistici actualizate privind numărul de locuri de muncă care ar putea fi pierdute și create pe măsură ce adoptarea instrumentelor AI se extinde.

Competitivitate

Potrivit POLITICO, președinta Comisiei Europene urmează să prezinte, în discursul său, și un bilanț al eforturilor Comisiei sale de a combate criza economică a Europei prin simplificarea birocrației.

Von der Leyen va vorbi despre o „curățenie generală” în domeniul reglementării și despre principiul „simplității prin proiectare”, a declarat un înalt funcționar european. „Sincer, trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor”, a adăugat funcționarul.

Clima

Pe măsură ce Europa iese dintr-o vară infernală, cu râurile secate și pădurile incendiate, tema adaptării la schimbările climatice va ocupa un loc central în alocuțiunea lui von der Leyen.

Comisia lucrează deja la un plan de îmbunătățire a rezilienței Europei la schimbările climatice. Acest pachet de politici va fi probabil menționat în discurs, însă rămâne de văzut cât de multe detalii va oferi von der Leyen.

De asemenea, accentul pus pe climă survine în contextul în care Comisia condusă de von der Leyen încearcă să-și apere obiectivul de reducere a emisiilor până în 2040.

Un oficial a afirmat pentru POLITICO faptul că discursul președintei Comisiei Europene ar putea include, de asemenea, referiri la reziliența la schimbările climatice în domeniul apei și la economia circulară.

Comerț

Una dintre marile întrebări care planează asupra discursului lui von der Leyen este dacă va menționa China.

În discursul său din 2023, ea a anunțat că instituția pe care o conduce lansează o anchetă antisubvenții privind vehiculele electrice chinezești. Măsura a provocat o reacție de retorsiune din partea Beijingului, care a vizat exporturile europene, printre care carnea de porc și coniacul.

Potrivit surselor POLITICO, Beijingul nu va ocupa un loc foarte important în discurs, deși se preconizează că ea va sublinia necesitatea ca UE să accelereze eforturile de diversificare.

Migrație

O altă temă care va fi, cel mai probabil, abordată, este cea privind migrația, mai ales în contextul recentei crize din Ceuta, în urma căreia zeci de mii de migranți au pătruns pe teritoriul spaniol, provocând valuri de șoc politic în cadrul Uniunii pe parcursul verii.

Potrivit POLITICO, von der Leyen intenționează să profite de discursul său pentru a solicita consolidarea Frontex, agenția UE pentru gestionarea frontierelor. Acest apel presupune creșterea substanțială a efectivelor de polițiști de frontieră și de gardieni de coastă europeni, respectiv de la 7.800 în prezent la 30.000, precum și o posibilă extindere a mandatului și a competențelor Frontex.

Un diplomat de rang înalt a declarat pentru sursa citată că o idee controversată luată în considerare pentru discurs este un cadru european pentru situațiile de presiune migratorie masivă, care să permită suspendarea unor norme privind azilul și repatrierile mai rapide.

Apărarea

Ca fel ca în alte discursuri privind Starea Uniunii, este de așteptat ca ca apărarea și securitatea să ocupe un loc important în discurs, având în vedere că Strategia de securitate, așteptată de mult timp, este prevăzută pentru începutul lunii octombrie, notează POLITICO.

Inițial, se preconiza ca strategia să fie prezentată după summitul NATO de la Ankara din iulie.

Comisia Europeană pregătește și o politică actualizată privind Arctica, a cărei lansare este prevăzută în prezent pentru 20 octombrie și care a fost redenumită „Strategia privind vecinătatea nordică și Arctica”.

Restricții de vârstă privind rețelele sociale

Ursula von der Leyen a confirmat că va profita de discursul său pentru a dezvălui planurile privind restricțiile de vârstă pentru rețelele sociale.

Săptămâna trecută, în cadrul unei cine ministeriale la Dublin, reprezentanții capitalelor nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la o anumită vârstă, au declarat trei oficiali pentru POLITICO.

Luni, Comisia Europeană a anunțat că pregătește o nouă ofensivă legislativă împotriva riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul online. Executivul european urmează să prezinte joi, 17 septembrie, așa-numitul KIDS Act, un proiect care va introduce o vârstă minimă comună la nivelul Uniunii Europene pentru accesul la rețelele sociale și obligații suplimentare pentru companiile din tehnologie.

De asemenea, este probabil să fie extinse și restricțiile de vârstă și la alte servicii, precum platformele de jocuri și chatbot-urile bazate pe inteligență artificială.