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Prețuri carburanți 15 septembrie 2026: Litrul de benzină, pe punctul de a sări de 10 lei. Cât costă motorina

Carburanții au înregistrat noi scumpiri în cursul zilei de marți, un litru de benzină standard apropiindu-se de pragul psihologic de 10 lei. Motorina standard se situează în jurul valorii de 10,5 lei litrul, în timp ce Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea accizei la motorină, de 25%, va fi menținută până la sfârșitul lunii septembrie.
Prețuri carburanți 15 septembrie 2026: Litrul de benzină, pe punctul de a sări de 10 lei. Cât costă motorina
Stație de alimentare. Imagine cu scop ilustrativ. Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
15 sept. 2026, 12:36, Economic
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Carburanții au înregistrat noi scumpiri în cursul zilei de marți. La ora 12:00, platforma Monitorul Prețurilor arăta că benzina standard cea mai ieftină în țară se găsește în stațiile Petrom: 9,93 lei litrul.

Urmează stațiile Socar, cu 9,94 lei/litru, apoi Rompetrol, cu 9,97 lei/litru.

În stațiile Lukoil, litrul de benzină standard costă 9,98 lei, iar cea mai scumpă benzină e în stațiile OMV și MOL, respectiv 9,99 lei/litru.

Astfel, la un plin de 50 de litri de benzină, oamenii vor scoate din buzunar între 495,5 lei și 499,5 lei, în funcție de comerciantul la care alimentează.

Pe de altă parte, benzina premium se situează între 10,41 lei litrul și 10,56 lei litrul.

Prețuri motorină 15 septembrie 2026

Motorina rămâne peste pragul de 10,5 lei. La ora redactării știrii, cea mai ieftină motorină standard se găsește la stațiile Rompetrol, respectiv 10,52 lei/litrul. Urmează Petrom, unde motorina standard este 10,55 lei/litrul, și Socar, cu 10,55-10,59 lei/litru.

La stațiile OMV și MOL, un litru de motorină standard costă 10,61 lei. Cea mai scumpă motorină standard este la stațiile Lukoil, unde un litru costă 10,72 lei.

Astfel, un plin de 50 de litri de motorină a ajuns să între 526 de lei și 536 de lei, în funcție de comerciant.

De asemenea, motorina premium se vinde, în funcție de comerciant, cu 10,32 lei/litru – 10,49 lei/litru.

Marți, Ministerul Finanțelor a anunțat că va menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-30 septembrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

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