România pierde masiv competitivitate și se dezindustrializează masiv și accelerat

Tabloul statistic oficial arată dezastrul: faţă de luna iulie 2025, producţia industrială a României a fost mai mică atât ca serie brută (-6,3%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-6,1%). 77%, adică 23 din cele 30 de subramuri industriale au scăderi în iulie 2026 față de iulie 2025, 10 dintre ele cu dinamici negative de peste 10% (date oficiale INS).

Cea mai mare cădere există în domeniul industriei prelucrătoare, un semnal negativ important pentru căderea economică din acest an și slaba performanță a exporturilor.

Capitalul uman din industrie se depreciază dramatic. România a pierdut în ultimul an 177 salariați în fiecare zi (efectivul salariaților s-a redus cu 70.000 în perioada 31 mai 2025-30 iunie 2026), iar 76% din aceste locuri de muncă au dispărut din industrie (date oficiale INS).

România pierde competitivitate

Romania a pierdut 12 poziții în Clasamentul competitivității globale 2026 (întocmit de IMD) coborând pe locul 61, în timp ce Polonia a câștigat 11 locuri, ajungând pe locul 41.

Ne-au întrecut țări precum Polonia, Croația, Turcia, Bulgaria și chiar Kenya. Cehia este pe locul 33, Lituania pe 34, Letonia 35, Polonia 41, Ungaria 51, Croația 53, Kenya 55, Bulgaria 56, Turcia locul 57, Columbia 59, Peru 60 și Romania 61.