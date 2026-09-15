Reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că va fi menținută reducerea de 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-30 septembrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

„Măsura continuă intervenția aplicată în prima jumătate a lunii septembrie, când reducerea accizei a fost, de asemenea, de 25%, și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, transmite Ministerul Finanțelor.

În luna august, acciza la motorină fusese redusă cu 20%.

Acum, reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16–30 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Analiza pentru a doua jumătate a lunii septembrie indică o variație a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +51,19%, în timp ce variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +27,47%”, precizează ministerul.

Evaluare la fiecare două săptămâni

Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și, ulterior, prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Prețuri carburant 15 septembrie

Potrivit platformei Monitorul Prețurilor, cel mai mic preț la motorina standard este de 10,49 lei/litru la Socar, în timp ce în stațiile MOL și Rompetrol, un litru costă 10,52 lei. La stațiile Petrom, litrul de motorină standard se situează la 10,55 lei. La OMV, litrul de motorină standard costă 10,61 lei. Cea mai scumpă motorină standard este în stațiile Lukoil, acolo unde un litru costă 10,72 lei.

Totodată, benzina se apropie de pragul psihologic de 10 lei litrul. La nivel național, la ora redactării știrii, cea mai ieftină benzină standard se găsește în stațiile Petrom, respectiv 9,93 lei litrul. Rompetrol și MOL vând litrul de benzină standard cu 9,97 lei, în timp ce la stațiile Lukoil, un litru costă 9,98 lei.

Cea mai scumpă benzină standard este în stațiile OMV, acolo unde un litru este 9,99 lei.