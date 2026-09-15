El Niño lovește una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Canalul Panama reduce drastic traficul

În septembrie, autoritățile au redus deja numărul traversărilor zilnice de la 36 la 32, transmiote The Guardian. Potrivit unui proiect transmis Parlamentului din Panama, limita va coborî în octombrie la 29,5 nave pe zi, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 18% față de luna august.

Canalul Panama are o lungime de 82 de kilometri și leagă Marea Caraibilor de Oceanul Pacific. Ruta este esențială pentru transportul internațional deoarece reduce considerabil distanța, costurile și timpul necesar navelor care circulă între Asia și Statele Unite. Canalul gestionează aproximativ 5% din comerțul maritim mondial și circa 40% din traficul american de containere.

De ce depinde traficul de nivelul apei

Sistemul de ecluze al canalului funcționează cu apă dulce provenită din râurile care alimentează lacul Gatun. Ecluzele funcționează asemenea unor lifturi pentru nave: fiecare compartiment este umplut cu apă pentru a ridica navele cu aproximativ 26 de metri până la nivelul lacului Gatun, după care acestea sunt coborâte din nou spre nivelul mării.

În cazul în care nivelul apei scade prea mult, autoritățile limitează numărul și dimensiunea navelor care pot traversa canalul, atât din motive de siguranță, cât și pentru conservarea rezervelor de apă. În septembrie, autoritățile au avertizat că bazinul hidrografic a primit mai puține precipitații decât se estima.

El Niño poate agrava situația

Perspectivele sunt complicate de evoluția fenomenului El Niño, care este așteptat să atingă intensitatea maximă mai târziu în acest an. Potrivit sursei, fenomenul ar putea deveni cel mai puternic din ultimele patru decenii și afectează deja puternic America Centrală și nordul Americii de Sud.

Nouă țări din regiune au înregistrat în această vară cea mai ridicată temperatură pentru perioada iunie-august din istoria măsurătorilor, potrivit unei analize AFP bazate pe date meteorologice ale programului european Copernicus.

I thought it might be interesting to put the sea surface temperature anomaly data for 2015-16, the strongest El Niño of this century so far, alongside 2026. Bear in mind that the 2026 event is still strengthening and its peak is yet to come – in this video, the 2026 side freezes… pic.twitter.com/I6EbJnyYXc — tern (@1goodtern) September 14, 2026

O nouă problemă pentru transportul mondial

Reducerea traficului vine într-un moment dificil pentru transportul maritim. Războiul dintre SUA și Israel și Iran a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a complicat și mai mult rutele comerciale și a crescut costurile pentru companiile maritime.

În august, navele au ajuns să aștepte până la 10 zile pentru a intra în Canalul Panama, cel mai lung timp de așteptare din luna mai. O navă de containere ar fi plătit aproximativ 4 milioane de dolari pentru a sări peste coadă.

În 2023, o situație similară provocată de secetă a determinat autoritățile să reducă numărul traversărilor de la 38 la doar 22 pe zi. Restricțiile au provocat atunci blocaje importante și au obligat companiile să caute rute alternative. Dacă seceta se agravează în următoarele luni, traficul prin Canalul Panama ar putea fi supus unor noi restricții, cu efecte asupra costurilor și rutelor comerciale internaționale.