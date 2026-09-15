UE pregătește „Made in Europe”. Industria europeană, țintă de 20% din PIB până în 2035. Britanicii se tem că vor fi excluși

Inițiativa „Made in Europe” urmărește să stimuleze producția europeană în sectoare precum industria auto, siderurgia, energia și tehnologiile curate, inclusiv prin condiții aplicate subvențiilor și achizițiilor publice. Măsurile sunt concepute și pentru a proteja industria europeană în fața concurenței neloiale, în special din partea Chinei, potrivit Financial Times.

Industria prelucrătoare reprezenta 14,3% din PIB-ul Uniunii Europene în 2024, iar obiectivul este ca ponderea acesteia să urce la 20% până în 2035. Comisia Europeană vrea astfel să crească cererea pentru produse fabricate în UE, să creeze locuri de muncă și să reducă dependențele externe în domenii considerate strategice.

Produsele fabricate în UE ar putea fi favorizate

Noile reguli introduc cerințe de tip „Made in EU” și criterii privind emisiile reduse de carbon pentru anumite scheme de sprijin public și achiziții publice.

Regulile vizează sectoare precum oțelul, cimentul, aluminiul, industria auto și tehnologiile cu emisii nete zero și ar putea fi extinse, în anumite condiții, și către alte industrii mari consumatoare de energie, precum cea chimică.

Propunerea aflată în negociere în Parlamentul European ar limita statutul „Made in Europe” la producătorii din cele 27 de state membre, dar ar permite Comisiei Europene să includă ulterior și alte țări. Tocmai această incertitudine provoacă îngrijorare în Marea Britanie.

Industria britanică se teme că va rămâne pe dinafară

Organizațiile patronale britanice avertizează că firmele din Regatul Unit ar putea pierde accesul la unele lanțuri de aprovizionare europene dacă nu vor fi incluse în noul sistem.

Cele mai mari temeri vin din industria auto. Producătorii britanici riscă să nu beneficieze de unele subvenții, facilități fiscale și programe de achiziții publice europene dacă noile reguli vor impune ca vehiculele eligibile să fie asamblate în UE.

Comerțul cu automobile dintre UE și Marea Britanie valorează aproximativ 80 de miliarde de euro anual, potrivit Society of Motor Manufacturers and Traders, asociația producătorilor și comercianților auto din Marea Britanie. Nissan a avertizat inclusiv că uzina sa din Sunderland ar putea fi închisă dacă Regatul Unit nu va fi inclus pe deplin în noile reguli.

Îngrijorări în energie și industria chimică

Temerile britanicilor nu se limitează la sectorul auto. Noile reguli ar putea influența și participarea companiilor din Regatul Unit la proiecte europene din domeniul energiei nucleare și al hidrogenului verde.

UE pregătește investiții masive în energia nucleară până în 2050, iar companii britanice, inclusiv Rolls-Royce SMR, specializată în dezvoltarea reactoarelor nucleare modulare mici, încearcă să obțină un rol important pe această piață.

Și industria chimică britanică este îngrijorată. Comerțul cu produse chimice dintre Regatul Unit și UE valorează aproximativ 80 de miliarde de lire sterline anual, iar companiile britanice sunt puternic integrate în lanțurile europene din industria auto, sănătate și apărare.

Potrivit guvernului britanic, includerea Regatului Unit în noile reguli „Made in Europe” nu ar reprezenta un tratament preferențial, având în vedere legăturile economice strânse dintre cele două piețe după Brexit.

Negocierile asupra noilor reguli continuă, iar forma finală a legislației nu a fost încă stabilită. Comisia Europeană susține că acestea trebuie să consolideze producția și securitatea economică a UE, păstrând în același timp deschiderea comercială față de partenerii săi.