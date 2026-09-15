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Grindeanu: România, depășită de Kenya la competitivitate. „Efectul măsurilor dezastruoase luate de Bolojan”

România a coborât 12 poziții într-un singur an în clasamentul mondial al competitivității, ajungând pe locul 61 din 70 de economii analizate, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional pentru Dezvoltarea Managementului (IMD) din Elveția. Sorin Grindeanu pune declinul pe seama măsurilor economice adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Grindeanu: România, depășită de Kenya la competitivitate. „Efectul măsurilor dezastruoase luate de Bolojan”
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Maria Miron
15 sept. 2026, 13:02, Politic
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Potrivit liderului social-democrat, scăderea României în clasamentul competitivității este consecința politicilor economice promovate de premierul Ilie Bolojan. El afirmă că firmele românești s-au confruntat cu majorări de taxe și cu prețuri-record la energie, gaze și combustibili.

România, depășită de Kenya

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an! An în care firmele românești au primit nu măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili”, a scris Sorin Grindeanu, marți, pe rețelele sociale.

Grindeanu: Bolojan că a ignorat planul PSD pentru economie

Grindeanu amintește că PSD a prezentat în urmă cu un an un plan pentru relansarea economiei, care prevedea stimulente fiscale pentru investiții noi. El susține că premierul nu a arătat interes pentru aceste propuneri.

„S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, afirmă liderul PSD.

Potrivit acestuia, România a ajuns să se compare în clasamentul competitivității cu Botswana, Nigeria și Namibia, în timp ce state din regiune, între care Bulgaria și Polonia, se află înaintea țării noastre.

„Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu: România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”

Liderul PSD avertizează că situația economică s-ar putea înrăutăți dacă actualele politici vor continua.

„Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia. Iată de ce România nu poate continua cu un «administrator taie-tot». Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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