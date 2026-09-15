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„AUR este alături de fermieri”: George Simion, apel la manifestații pașnice în cadrul protestului fermierilor

Liderul AUR George Simion a făcut apel la manifestații pașnice, calme și responsabile în cadrul protestului fermierilor. Acesta transmite și forțelor de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism.
„AUR este alături de fermieri”: George Simion, apel la manifestații pașnice în cadrul protestului fermierilor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Ioana Târziu
15 sept. 2026, 12:26, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, pe fondul protestului fermierilor organizat marți în Piața Victoriei, George Simion a făcut apel la manifestații calme și pașnice.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic calm și responsabil”, a scris liderul AUR.

De asemenea, le-a transmis și forțelor de ordine „să acționeze cu reținere și profesionalism”, în contextul în care jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Mai mult, au avut loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine.

„Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă”, a continuat Simion.

Președintele AUR afirmă că România „are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei”.

„AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc”, a conchis liderul AUR George Simion.

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