Un raport al BCE arată câți bani cash ar trebui să avem în casă în caz de urgență 

Pana de curent din Spania, motiv de panică

Potrivit unui raport al BCE, o rezervă de siguranță pentru fiecare persoană ar fi suficientă pentru a acoperi necesitățile de bază timp de aproximativ trei zile.

BCE își bazează analiza pe patru situații de criză: pandemia COVID-19, începutul războiului din Ucraina, criza datoriilor din Grecia și pana generalizată de curent din Peninsula Iberică.

Ultimul exemplu este unul dintre cele mai clare. În timpul penei de curent din Spania, comerțul electronic a scăzut cu 54%, iar utilizarea cardurilor cu 42%.

În schimb, banii cash au continuat să poată fi folosiți la magazine și pentru toate serviciile, acolo unde comercianții îi puteau accepta.

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