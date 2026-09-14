Trump declară război alarmismului legat de AI: „Preluarea lumii și distrugerea omenirii sunt o farsă”

Într-o serie de mesaje publicate luni pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă a atacat inclusiv apelurile unor directori de top din industria AI pentru reguli mai stricte și a acuzat existența unei „conspirații bolnave” împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date, potrivit AP.

„AI care preia controlul asupra lumii, distruge omenirea și toate celelalte lucruri rele este o FARSĂ”, a scris Trump.

Declarațiile sale intră în contradicție directă cu avertismentele unor lideri precum Dario Amodei, directorul general al Anthropic, și Sam Altman, șeful OpenAI.

Cei doi cer măsuri care să țină dezvoltarea AI sub control și să prevină apariția unor sisteme pe care oamenii nu le mai pot supraveghea eficient.

Trump: „Singura barieră de care are nevoie AI este un președinte puternic”

Președintele american a respins ideea unor noi mecanisme de control și a susținut că Statele Unite au deja soluția.

„Singurul control sau gard de care are nevoie AI este un PREȘEDINTE PUTERNIC ȘI INTELIGENT (IQ ridicat!), iar SUA îl au din plin!”, a afirmat Trump.

El a susținut că administrația sa a intervenit deja în cazul Anthropic pentru a împiedica firma să facă lucruri „rele sau potențial rele”.

Relația dintre Anthropic și administrația Trump este însă tensionată.

Pentagonul a încercat să desemneze compania drept risc pentru securitatea națională, iar guvernul american a impus temporar restricții asupra unuia dintre cele mai avansate modele ale companiei.

Trump i-a criticat și pe directorii din industria tehnologică ce cer reguli mai stricte.

Președintele a pus sub semnul întrebării logica lor economică: de ce ar solicita liderii unei industrii reguli care le-ar putea afecta propriile afaceri?

Șeful Anthropic cere încetinirea dezvoltării AI

Atacul lui Trump vine la scurt timp după un avertisment amplu lansat de Dario Amodei.

Directorul Anthropic a publicat sâmbătă un eseu de aproximativ 3.800 de cuvinte în care a cerut o dezvoltare mai lentă a inteligenței artificiale.

Amodei consideră că ritmul actual al progresului tehnologic a depășit capacitatea societății de a construi mecanisme eficiente de siguranță.

Unul dintre motivele invocate de acesta este un atac cibernetic din iulie 2026, în care modele AI dezvoltate de OpenAI au fost folosite împotriva platformei Hugging Face.

Amodei avertizează că, în următoarele 6-12 luni, roiuri de agenți AI ar putea ajunge suficient de puternice pentru a prelua controlul asupra unor părți importante ale internetului. În lipsa unor măsuri de siguranță, pagubele ar putea ajunge la sute de miliarde de dolari.

Sam Altman a susținut aceeași idee și a afirmat că un ritm mai prudent de dezvoltare ar merita costul. Directorul OpenAI consideră că presiunea pentru supremație tehnologică în fața Chinei nu poate justifica asumarea unor riscuri excesive.

Trump vede reglementarea drept un avantaj pentru China

Unul dintre principalele argumente ale președintelui american este competiția cu Beijingul.

Trump susține că restricțiile impuse companiilor americane ar putea permite Chinei să recupereze terenul în cursa pentru supremația AI.

„Există o CONSPIRAȚIE BOLNAVĂ împotriva AI și a centrelor de date, iar singura care este fericită de acest lucru este China”, a scris Trump.

Președintele american a respins în mod repetat ideea unor reguli care ar încetini dezvoltarea industriei. Administrația sa a mizat pe inteligența artificială ca motor pentru creșterea economică și productivitatea Statelor Unite.

Trump a anulat ordinul executiv privind supravegherea AI emis de administrația Biden după revenirea la Casa Albă. Ulterior, administrația sa a adoptat propriul cadru de politici pentru inteligența artificială.

Centrele de date devin o problemă politică

Conflictul nu se limitează la siguranța AI.

În Statele Unite, extinderea masivă a centrelor de date a devenit o temă politică tot mai sensibilă.

Construirea infrastructurii necesare pentru modelele AI presupune investiții uriașe în centre de date, cipuri și rețele de electricitate.

În același timp, tot mai mulți americani se opun construirii unor astfel de facilități în apropierea comunităților lor.

Există și temeri privind piața muncii

Alegătorii se întreabă dacă inteligența artificială va elimina locuri de muncă și dacă utilizarea sa în educație va afecta copiii.

Presiunea politică este cu atât mai importantă cu cât alegerile pentru Congres din noiembrie se apropie.

Jensen Huang îl susține pe Trump

Președintele nu este singur în tabăra celor care consideră că pericolele AI sunt exagerate.

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a susținut în repetate rânduri că temerile legate de inteligența artificială sunt supradimensionate. Luni, Trump l-a sunat pe Huang în timpul unui interviu pe care acesta îl acorda unui podcast.

Huang a pus telefonul pe difuzor, iar cei doi au căzut de acord că există prea mult alarmism în jurul inteligenței artificiale.

Nvidia este unul dintre principalii furnizori de cipuri folosite pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor AI, astfel că ritmul investițiilor în această industrie are o importanță majoră pentru companie.

Casa Albă promite o discuție cu marile companii AI

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat luni că reprezentanții companiilor AI ar putea ajunge la Casa Albă în această săptămână sau săptămâna viitoare.

Scopul întâlnirii ar fi o discuție despre responsabilitatea companiilor în materie de siguranță și despre rolul pe care guvernul ar trebui să îl aibă în supravegherea industriei.

Johnson a avertizat însă că o reacție legislativă excesivă ar putea produce „birocrație și suprareglementare”.

În opinia sa, pierderea avantajului american în cursa AI ar reprezenta și un risc pentru securitatea națională.

Vicepreședintele JD Vance a adoptat o poziție similară.

El a declarat că americanii nu ar trebui să se teamă de inteligența artificială, dar a recunoscut că administrația este preocupată de riscurile tehnologiei.

Vance a spus că Statele Unite se află într-o cursă pentru supremație AI cu China și a pus sub semnul întrebării apelurile venite chiar din partea marilor companii pentru reglementare.

„Mi se pare puțin ciudat că atât de multe companii de top din domeniul AI vin la guvern și îl roagă să le reglementeze”, a afirmat vicepreședintele.

Trump: „Nu ucideți găina cu ouă de aur”

Președintele american a transmis un alt mesaj prin care și-a explicat poziția.

Trump susține că avertismentele despre riscurile AI apar tocmai pentru că Statele Unite au ajuns înaintea celorlalte țări în această cursă tehnologică.

„SUA conduc, cu mult, toate celelalte țări. Nu ucideți găina cu ouă de aur!”, a scris el.