Alertă la o bază NATO după aventura unui ofițer pe Tinder | Femeia a fost suspectată de legături cu Rusia

O relație începută pe Tinder a declanșat o alertă de securitate la una dintre bazele strategice ale NATO din Marea Britanie, relatează aa.com.tr.

Un ofițer superior al marinei spaniole, detașat la Comandamentul Maritim Aliat (MARCOM) din Northwood, a fost suspendat și ulterior retras din funcție după ce serviciile de securitate au ridicat suspiciuni în legătură cu femeia cu care avea o relație.

Aceasta a fost suspectată că ar putea avea legături cu serviciile ruse, acuzații pe care le respinge categoric.

Relația care a declanșat alerta

Ofițerul spaniol, al cărui nume nu a fost făcut public, lucra la MARCOM, cartierul general al forțelor navale NATO din Northwood, Hertfordshire.

Din această poziție, el avea acces la informații despre activitatea navală rusă, inclusiv despre submarine, nave de război și petroliere asociate așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei.

În octombrie 2024, ofițerul a început o relație cu Janina White, o femeie de 49 de ani cu cetățenie britanică și poloneză, născută în fosta Uniune Sovietică.

Cei doi s-au cunoscut prin Tinder, iar relația a evoluat rapid

White s-a mutat în locuința militarului din Londra, iar cei doi au deschis chiar și un cont bancar comun.

Situația a atras atenția după ce White a primit un permis de acces pentru o petrecere organizată la baza NATO, în decembrie 2024.

Câteva luni mai târziu, au apărut probleme de securitate. NATO și autoritățile spaniole au deschis investigații, iar Spania i-a suspendat ofițerului autorizația de securitate.

Pe 19 iunie 2025, comandamentul de la Northwood i-a retras permisul de acces, în așteptarea rezultatelor verificărilor.

Ofițerul a fost trimis înapoi în Spania

Pe 29 iulie 2025, autoritățile spaniole au încheiat detașarea militarului la MARCOM. El a părăsit Marea Britanie și s-a întors în Spania.

Conflictul nu s-a încheiat însă aici. În august 2025, ofițerul și Janina White au încercat să intre din nou în baza de la Northwood.

Securitatea le-a refuzat accesul, iar poliția britanică a fost chemată la fața locului. Cei doi au plecat fără să fie arestați.

Militarul a susținut ulterior că scandalul i-a afectat grav cariera și familia. Potrivit unor documente judiciare citate de presa britanică, el a reclamat că a fost supus unui proces de „izolare socială și profesională”.

Femeia respinge acuzațiile de spionaj

Janina White neagă că ar fi spionat pentru Rusia și susține că a devenit ținta suspiciunilor din cauza originii sale.

„Cu siguranță știu că nu sunt spioană rusă”, a declarat ea, potrivit relatărilor din presa britanică.

White nu a fost arestată, iar până în prezent nu există o concluzie publică potrivit căreia ea ar fi agent al serviciilor ruse.

Ea a lansat acțiuni juridice împotriva Ministerului britanic al Apărării și NATO și susține că a fost discriminată din cauza locului în care s-a născut.

Un episod și mai complicat: întâlnirea cu un presupus agent rus

Povestea a căpătat o nouă dimensiune după ce White a relatat că, în timpul unei călătorii recente la Sankt Petersburg, un bărbat care s-a prezentat drept agent al serviciului rus FSB a contactat-o.

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul a invitat-o la o cafenea și a întrebat-o timp de aproximativ două ore despre relația cu ofițerul NATO și despre investigația de securitate.

White afirmă că nu i-a oferit informații clasificate, însă a recunoscut că i-a comunicat anumite nume legate de anchetă.

Ea susține că a cerut anterior Ministerului britanic al Apărării sfaturi despre ce ar trebui să facă în cazul unei abordări din partea unui agent rus, dar nu a primit instrucțiuni.

De ce este cazul atât de sensibil pentru NATO

Incidentul are loc într-un context de tensiuni tot mai mari între Rusia și statele NATO.

Baza de la Northwood are un rol strategic în supravegherea activității navale rusești, iar accesul personalului la informații despre submarine, nave militare și flota comercială folosită pentru eludarea sancțiunilor face ca orice posibil risc de securitate să fie tratat cu maximă atenție.

Cazul scoate în evidență și un risc mai puțin spectaculos, dar important pentru serviciile de informații: relațiile personale.

Aplicațiile de dating pot oferi acces rapid la persoane care lucrează în instituții sensibile, iar relațiile apropiate pot deveni o vulnerabilitate pentru personalul militar și de informații.

NATO nu a confirmat acuzațiile de spionaj

Un purtător de cuvânt al MARCOM a declarat că organizația nu comentează situațiile care privesc personalul, dar a reafirmat angajamentul Alianței pentru protejarea informațiilor clasificate și a securității personalului aliat.

Ministerul britanic al Apărării a refuzat să ofere detalii, invocând procedurile juridice aflate în curs.