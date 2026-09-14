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Sancțiunile UE împotriva Rusiei, prelungite cu șapte zile. Disputa privind Usmanov amână decizia pentru șase luni

UE a prelungit cu șapte zile sancțiunile împotriva Rusiei, până pe 22 septembrie, pentru a continua negocierile privind reînnoirea lor pe șase luni.
Sancțiunile UE împotriva Rusiei, prelungite cu șapte zile. Disputa privind Usmanov amână decizia pentru șase luni
Maria Nițu
14 sept. 2026, 22:29, Știri externe
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Reprezentanții statelor membre ale UE au decis să prelungească cu șapte zile, până pe 22 septembrie, sancțiunile impuse Rusiei, după ce nu au ajuns la un acord privind reînnoirea acestora pentru o perioadă de șase luni, a declarat luni un purtător de cuvânt al președinției irlandeze a UE.

Disputa dintre statele membre are legătură cu posibilitatea ca miliardarul ruso-uzbec Alișer Usmanov să fie eliminat de pe lista persoanelor sancționate, potrivit Reuters.

Franța s-a alăturat Slovaciei în solicitarea de a-l scoate de pe listă, dar a și invocat motive de securitate națională, potrivit unor diplomați ai Uniunii Europene.

„Franța este una dintre țările cele mai angajate în sporirea presiunii, prin toate mijloacele, asupra mașinăriei de război rusești, precum și în sprijinirea Ucrainei. Ne confruntăm cu o problemă specifică de securitate națională și dorim să răspundem pozitiv partenerilor internaționali care ne-au contactat în legătură cu domnul Usmanov.”, a declarat o sursă diplomatică franceză.

Măsurile restrictive, care vizează aproape 3.000 de companii și persoane prin înghețarea activelor și interdicții de călătorie, urmau să expire pe 15 septembrie.

„Pentru a oferi statelor membre timp suplimentar să analizeze în detaliu propunerile de reînnoire, Coreper a convenit să prelungească regimul cu 7 zile, până la miezul nopții de marți, 22 septembrie”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Coreper, Comitetul Reprezentanților Permanenți, este organismul format din ambasadorii statelor membre care pregătește activitatea pentru Consiliul UE.

Sancțiunile UE au nevoie de aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre.

Alișer Usmanov avea o avere netă estimată la 18,8 miliarde de dolari la începutul anului 2026, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Miliardarul face obiectul sancțiunilor UE și SUA și are, de asemenea, interdicție de călătorie.

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