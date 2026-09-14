Zelenski: Ucraina este pregătită să susțină propunerea SUA de a opri atacurile asupra infrastructurii

„Ucraina a propus partenerilor săi să încheie un acord cu Rusia care să pună capăt distrugerii infrastructurii critice. Alimentele, energia și alte bunuri de bază necesare supraviețuirii trebuie protejate, iar atacurile rusești vizează în primul rând aceste resurse”, a scris Zelenski, pe X.

Șeful de la Kiev a mai precizat și că „Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreun acord”. El nu a precizat căror state li se adresează propunerea.

Ukraine has proposed that its partners secure an agreement with Russia that would stop the destruction of critical infrastructure. Food, energy, and other basics that sustain life must be protected, and Russian strikes are directed primarily against them. Every day, Ukrainian… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2026

„Dacă partenerii noștri sunt pregătiți să garanteze că Rusia se abține cu adevărat de la a ataca rețeaua noastră electrică, alte instalații energetice, infrastructura critică și rutele de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiți să asigurăm o încetare corespunzătoare a atacurilor noastre”, a scris șeful ucrainean al statului, precizând că „o măsură de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace” Potrivit lui Zelenski, guvernul de la Kiev așteapă „detalii concrete din partea partenerilor”. Declarațiile președintelui ucrainean vin după ce liderul SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina a acceptat să nu atace instalațiile energetice rusești. De asemenea, în discursul său de seară, Zelenski a mai afirmat că există o „propunere fermă din partea SUA” pentru o încetare reciprocă a atacurilor între Rusia și Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.