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Zelenski: Ucraina este pregătită să susțină propunerea SUA de a opri atacurile asupra infrastructurii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, luni seară, că Ucraina a propus partenerilor săi „să încheie un acord cu Rusia care să pună capăt distrugerii infrastructurii critice”.
Zelenski: Ucraina este pregătită să susțină propunerea SUA de a opri atacurile asupra infrastructurii
sursa foto: @ZelenskyyUa
Daiana Rob
14 sept. 2026, 22:45, Știri externe
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„Ucraina a propus partenerilor săi să încheie un acord cu Rusia care să pună capăt distrugerii infrastructurii critice. Alimentele, energia și alte bunuri de bază necesare supraviețuirii trebuie protejate, iar atacurile rusești vizează în primul rând aceste resurse”, a scris Zelenski, pe X.

Șeful de la Kiev a mai precizat și că „Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreun acord”. El nu a precizat căror state li se adresează propunerea.

 

„Dacă partenerii noștri sunt pregătiți să garanteze că Rusia se abține cu adevărat de la a ataca rețeaua noastră electrică, alte instalații energetice, infrastructura critică și rutele de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiți să asigurăm o încetare corespunzătoare a atacurilor noastre”, a scris șeful ucrainean al statului, precizând că „o măsură de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace”

Potrivit lui Zelenski, guvernul de la Kiev așteapă „detalii concrete din partea partenerilor”.

Declarațiile președintelui ucrainean vin după ce liderul SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina a acceptat să nu atace instalațiile energetice rusești.

De asemenea, în discursul său de seară, Zelenski a mai afirmat că există o „propunere fermă din partea SUA” pentru o încetare reciprocă a atacurilor între Rusia și Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda. 

„Și dacă acest lucru ar putea deveni primul pas de dezamorsare a conflictului, un pas către încetarea de către Rusia a atacurilor asupra infrastructurii noastre critice și încetarea de către noi a răspunsului nostru, atunci Ucraina este gata să susțină dezamorsarea conflictului”, a menționat declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

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