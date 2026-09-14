Parlamentul European își consolidează relația cu Canada. Un nou birou de reprezentare va fi deschis la Ottawa

Parlamentul European va deschide un birou de reprezentare la Ottawa, pentru a consolida relațiile parlamentare dintre Uniunea Europeană și Canada.

Potrivit unui comunicat transmis luni, decizia vine înaintea discursului pe care premierul canadian Mark Carney îl va susține joi, 17 septembrie, în fața Parlamentului European și după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului canadian.

Discuțiile au început după participarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la reuniunea președinților parlamentelor din G7, organizată în Canada anul trecut.

Proiectul acesta nou oferă Parlamentului European posibilitatea să aibă o prezență mai puternică în Canada și să faciliteze schimburile dintre parlamentarii europeni și canadieni.

Deschiderea biroului de la Ottawa arată, de asemenea, că UE și Canada vor să consolideze relația dintre cele două părți și cooperarea parlamentară.

„Într-o perioadă în care lumea devine din ce în ce mai imprevizibilă, partenerii care împărtășesc aceleași valori trebuie să colaboreze și mai strâns. Europa și Canada împărtășesc valori, interese și un angajament față de aceeași ordine internațională bazată pe norme. Noua noastră prezență la Ottawa va transforma acest parteneriat într-o cooperare parlamentară și mai strânsă – de la securitatea transatlantică și comerț până la Arctica și toate provocările cu care ne confruntăm împreună”, a declarat Metsola.

Parlamentul European are nouă birouri în afara UE

În prezent, Parlamentul European are nouă birouri în afara Uniunii Europene.

La Addis Abeba există un birou pentru relațiile cu Uniunea Africană, iar la Chișinău, unul pentru relațiile cu întreaga regiune a Parteneriatului Estic.

Alte birouri sunt la Jakarta, pentru relațiile cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, la Londra, pentru relațiile cu Regatul Unit, și la New York, pentru relațiile cu Organizația Națiunilor Unite.

Parlamentul European mai are birouri la Panama, pentru relațiile cu America Latină și Caraibe, la Tirana, pentru Balcanii de Vest, și la Washington, pentru relațiile cu Statele Unite.

De altfel, și la Kiev există o reprezentanță oficială a Parlamentului European, ceea ce ajută la consolidarea sprijinului pentru Ucraina, mai ales în perioada războiului.