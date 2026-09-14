Prima pagină » Știri externe » Parlamentul European își consolidează relația cu Canada. Un nou birou de reprezentare va fi deschis la Ottawa

Parlamentul European își consolidează relația cu Canada. Un nou birou de reprezentare va fi deschis la Ottawa

Parlamentul European va deschide un birou la Ottawa pentru a consolida relațiile cu Canada și cooperarea pe teme precum securitatea, comerțul și zona arctică.
Parlamentul European își consolidează relația cu Canada. Un nou birou de reprezentare va fi deschis la Ottawa
Sursa foto: Mediafax Foto
Maria Nițu
14 sept. 2026, 20:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parlamentul European va deschide un birou de reprezentare la Ottawa, pentru a consolida relațiile parlamentare dintre Uniunea Europeană și Canada.

Potrivit unui comunicat transmis luni, decizia vine înaintea discursului pe care premierul canadian Mark Carney îl va susține joi, 17 septembrie, în fața Parlamentului European și după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului canadian.

Discuțiile au început după participarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la reuniunea președinților parlamentelor din G7, organizată în Canada anul trecut.

Proiectul acesta nou oferă Parlamentului European posibilitatea să aibă o prezență mai puternică în Canada și să faciliteze schimburile dintre parlamentarii europeni și canadieni.

Deschiderea biroului de la Ottawa arată, de asemenea, că UE și Canada vor să consolideze relația dintre cele două părți și cooperarea parlamentară.

„Într-o perioadă în care lumea devine din ce în ce mai imprevizibilă, partenerii care împărtășesc aceleași valori trebuie să colaboreze și mai strâns. Europa și Canada împărtășesc valori, interese și un angajament față de aceeași ordine internațională bazată pe norme. Noua noastră prezență la Ottawa va transforma acest parteneriat într-o cooperare parlamentară și mai strânsă – de la securitatea transatlantică și comerț până la Arctica și toate provocările cu care ne confruntăm împreună”, a declarat Metsola.

Parlamentul European are nouă birouri în afara UE

În prezent, Parlamentul European are nouă birouri în afara Uniunii Europene.

La Addis Abeba există un birou pentru relațiile cu Uniunea Africană, iar la Chișinău, unul pentru relațiile cu întreaga regiune a Parteneriatului Estic.

Alte birouri sunt la Jakarta, pentru relațiile cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, la Londra, pentru relațiile cu Regatul Unit, și la New York, pentru relațiile cu Organizația Națiunilor Unite.

Parlamentul European mai are birouri la Panama, pentru relațiile cu America Latină și Caraibe, la Tirana, pentru Balcanii de Vest, și la Washington, pentru relațiile cu Statele Unite.

De altfel, și la Kiev există o reprezentanță oficială a Parlamentului European, ceea ce ajută la consolidarea sprijinului pentru Ucraina, mai ales în perioada războiului.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Cristian Tudor Popescu, analiză amplă după US Open: „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă!” » Îl compătimește pe Djokovic și mizează pe Zverev: „Iată un jucător care n-a beneficiat de ajutor de sus”
GSP.ro
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
Gandul
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Cancan
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport
Un oligarh rus decorat de Vladimir Putin a finanțat nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Este un „prieten personal”
Libertatea
Mirela Retegan, mărturisire cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Un leagăn mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul”
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia