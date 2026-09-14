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Cât costă un litru de benzină în Siria? Cetățenii protestează față de scumpiri și cer demiterea ministrului Energiei

Protestele din Siria față de creșterea prețului la combustibil se află, luni, în cea de-a doua zi consecutivă. Sirienii din toată țara ies în stradă blocând rutele și drumurile cisternelor cu petrol. Oamenii cer demiterea ministrului energiei Mohammed al-Bashir, în contextul îl care Parlamentul l-a convocat, joi, la o audiere.
Cât costă un litru de benzină în Siria? Cetățenii protestează față de scumpiri și cer demiterea ministrului Energiei
Sursă foto: Captură video / X
Daiana Rob
14 sept. 2026, 20:29, Știri externe
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Peste 50 de membri ai Adunării Populare din Siria au semnat, duminică, o cerere prin care solicită Comisiei pentru energie să-l audieze pe al-Bashir cu privire la creșterile de prețuri și la impactul acestora asupra condițiilor de viață, potrivit Euronews. 

Audierea ministrului Energiei va avea loc joi, la ora locală 12.00.

Prețurile combustibililor au crescut cu 25% până la 40% după ce comisia permanentă a Siriei pentru stabilirea prețurilor produselor petroliere a emis o nouă listă de prețuri temporară, care a intrat în vigoare, duminică, la miezul nopții.

Prețul unui litru de benzină standard în Siria a crescut de la 152 la 195 de lire siriene noi, echivalentul unei creșteri de la puțin peste 5 la 7 bani / litru, în contextul în care un salariu mediu lunar în această țară nu depășește 905.111 lire siriene (SYP), adică echivalentul a 315 lei românești.

Motorina standard a crescut 125 la 175 de lire, adică echivalentul unei creșteri de la 4 la 6 bani / litru în lei românești. 

Proteste în mai multe regiuni

În cadrul protestelor care au izbucnit, duminică, în mai multe provincii din Siria, precum Hasakah, Deir ez-Zor, Raqqa, Alep, Idlib și Daraa.

În Hasakah și Deir ez-Zor, manifestanții au blocat drumurile pe care circulă cisternele cu țiței și au întrerupt traficul pe podul al-Suway’iya, care leagă Siria de Irak, în apropiere de al-Bukamal.

În orașul al-Shahil, locuitorii au blocat drumul care duce la câmpul petrolier al-Omar, împiedicând trecerea cisternelor.

În Raqqa, șoferii de camioane și transportatori au organizat un protest în fața unui centru de depozitare a cerealelor, drumul către silozuri rămânând blocat.

În provincia Idlib, protestatarii au blocat autostrada M5 în apropierea localității Maaret al-Numan, în timp ce o înregistrare video difuzată online arăta o manifestație nocturnă în orașul Idlib, în cadrul căreia mulțimea cerea demiterea lui al-Bashir.

Ce spune ministrul Energiei

Al-Bashir a declarat, sâmbătă, că majorarea prețurilor la carburanți era necesară pentru a acoperi diferența dintre costul importului produselor petroliere și prețurile de vânzare pe piața internă.

Siria produce aproximativ 102.000 de barili de petrol pe zi, în timp ce cererea internă se ridică la circa 325.000 de barili, ceea ce o face să depindă în mare măsură de importuri, a spus el.

Damascul are nevoie de importuri pentru că lucrările de întreținere la la rafinăria Baniyas din sudul țării au reduc capacitatea internă de rafinare.

Ministerul a declarat că va revizui prețurile pe măsură ce condițiile pieței globale se vor schimba și rafinăria își va relua capacitatea maximă.

Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril în ultimele zile, pe fondul perturbărilor din zona Strâmtorii Ormuz legate de războiul cu Iranul și de atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite.

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