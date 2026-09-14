Mahmoud Khalil dă în judecată Columbia University și acuză „discriminare sistematică” împotriva studenților palestinieni

Mahmoud Khalil, unul dintre cei mai cunoscuți activiști pro-palestinieni implicați în protestele de la Columbia University, a dat în judecată universitatea și pe decana unei facultăți, pe care îi acuză de discriminare sistematică împotriva studenților palestinieni, potrivit Wall Street Journal.

Procesul deschide un nou front în conflictul care a zguduit campusurile americane după izbucnirea războiului din Gaza și vine după ce Khalil a fost reținut de autoritățile de imigrație americane în 2025.

„Niciun student nu ar trebui să treacă prin iadul prin care am trecut”

Khalil a anunțat luni, la o conferință de presă la New York, că a intentat proces împotriva Columbia University și a lui Keren Yarhi-Milo, decana School of International and Public Affairs (SIPA).

Activistul susține că universitatea a creat un climat de intimidare pentru studenții palestinieni și că autoritățile instituției au tolerat sau au încurajat măsuri care le-au limitat dreptul de a protesta și de a vorbi despre Palestina.

„Timp de peste doi ani, am implorat Columbia. Columbia nu a ascultat”, a afirmat Khalil.

El susține că siguranța și bunăstarea studenților palestinieni au ajuns pe plan secund în fața intereselor conducerii universității.

Khalil spune că procesul are un obiectiv simplu: tratament egal pentru toți studenții.

„Niciun student, indiferent de originea sa, nu ar trebui să treacă vreodată prin iadul prin care am trecut în ultimii doi ani”, a declarat activistul.

Acuzații privind supravegherea studenților

În centrul plângerii se află mai multe acuzații legate de modul în care Columbia a reacționat la protestele pro-palestiniene.

Khalil susține că universitatea a interzis grupurile Students for Justice in Palestine și Jewish Voice for Peace, a folosit mecanisme de supraveghere împotriva studenților și profesorilor și a apelat în repetate rânduri la poliția din New York pentru intervenții în campus.

El afirmă, de asemenea, că universitatea a creat Office of Institutional Equity, entitate pe care o acuză că a fost folosită pentru intimidarea activiștilor pro-palestinieni.

O altă acuzație vizează folosirea unor anchetatori privați. Potrivit lui Khalil, aceștia l-au contactat chiar în timpul cursurilor și l-au întrebat dacă participase la anumite evenimente.

Aceste afirmații fac parte din acuzațiile formulate de Khalil în proces și urmează să fie analizate în cadrul procedurii judiciare.

De la protestele din campus la detenția federală

Numele lui Mahmoud Khalil a devenit cunoscut la nivel național după protestele pro-palestiniene de la Columbia University.

Fost student al universității și rezident legal în Statele Unite, Khalil a fost reținut în martie 2025 de agenți americani pentru imigrație, fără mandat, la New York.

Ulterior, autoritățile l-au transferat într-un centru de detenție din Louisiana, unde a rămas timp de mai multe luni.

Cazul său a devenit un simbol al confruntării dintre administrația Trump și activiștii pro-palestinieni din universitățile americane.

Potrivit relatărilor despre noul proces, Khalil susține că Columbia a contribuit la crearea unui climat care a făcut posibilă țintirea sa de către administrația Trump. El acuză universitatea că nu a intervenit suficient pentru a-l proteja și că a permis răspândirea unor acuzații și informații care l-au expus.

Un nou capitol în războiul cultural din universitățile americane

Conflictul de la Columbia face parte dintr-o dispută mult mai amplă care a împărțit campusurile americane după izbucnirea războiului din Gaza.

Studenții pro-palestinieni au cerut încetarea războiului și retragerea investițiilor universitare din companii despre care susțin că au legături cu Israelul.

În același timp, criticii protestelor au acuzat unele grupări de antisemitism și de crearea unui climat ostil pentru studenții evrei.

Columbia s-a aflat în centrul acestei confruntări, iar intervențiile poliției, suspendările și restricțiile impuse unor grupuri de protestatari au atras atenția la nivel național și internațional.

Organizații pentru libertatea de exprimare au criticat, la rândul lor, unele măsuri adoptate de universitate și de autorități.

Pentru Khalil, noul proces reprezintă o încercare de a muta disputa în sala de judecată

„Ceea ce cerem este foarte simplu: tratament egal”, a spus activistul.

Procesul va trebui să stabilească dacă acuzațiile formulate de Khalil împotriva Columbia University și a conducerii sale pot fi susținute în instanță și dacă universitatea a încălcat drepturile studenților prin modul în care a gestionat protestele și mișcarea pro-palestiniană din campus.